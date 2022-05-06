ВООЗ може закрити своє представництво в Москві: названо причину

ВООЗ може закрити своє представництво в Москві: названо причину

Розгляд резолюції, наслідком якої може стати закриття офісу організації у столиці Росії, запланований на 10 травня.

Всесвітня організація охорони здоров'я наступного тижня розгляне резолюцію із засудженням Росії через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. Цей документ може містити рішення про закриття великого регіонального офісу ВООЗ у Москві.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт резолюції.

Цей документ, підготовлений дипломатами ЄС і поданий до європейського регіонального офісу ВООЗ, ґрунтується на запиті України. Його підписали представники 38 країн ВООЗ, включно з Туреччиною, Францією та Німеччиною. Розгляд резолюції, наслідком якої може стати закриття офісу організації у столиці Росії, запланований на 10 травня.

Текст документу стосується надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров'я в Україні. У ньому засуджується російська агресія, яка призвела до масових жертв, перебоїв у роботі медичних служб, підвищеного ризику смерті від хронічних захворювань, інфекційних захворювань, а також радіологічних та хімічних ризиків.

Також читайте ВООЗ підтвердила дві додаткові атаки на заклади охорони здоров’я та медиків в Україні

У резолюції йдеться, що від 24 лютого 2022 року на інфраструктуру охорони здоров'я України був скоєний 191 напад, внаслідок чого загинуло 75 людей. Ці втрати називаються "цілком неприйнятними".

Як стверджує агентство з посиланням на власні джерела, резолюція поки не буде містити жорсткіших санкцій, таких як виключення Росії з виконавчого комітету ВООЗ та тимчасове заморожування її права голосу. Проте, можливо, останнє питання буде розглянуте від 22 до 28 травня.

Цей крок вважається політичним. Він повинен сприяти зусиллям Заходу щодо ізоляції Москви, але не матиме жодних серйозних наслідків для охорони здоров'я Росії чи глобальної політики в галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо, російські окупанти в Україні пошкодили вже 400 закладів охорони здоров'я, ще 40 медзакладів зруйновано вщент та відновленню не підлягають.

Де дістати ліки, якщо їх нема в Україні - медична експертка Дарка Озерна

Читайте також: