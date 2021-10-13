ВООЗ назвала країни, у яких ще не розпочалася вакцинація від коронавірусу

ВООЗ назвала країни, у яких ще не розпочалася вакцинація від коронавірусу

Смертність є найвищою в країнах і населеннях з найменшим доступом до вакцин, заявляють у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що у трьох країнах світу ще не стартувала вакцинація від коронавірусу. Це – Бурунді, Еритрея та Корея.

Відповідну інформацію опублікували на сайті ВООЗ.

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Там зауважують, 56 країн, які були фактично виключені зі світового ринку вакцин, не змогли щепити 10% свого населення до кінця вересня. Як пояснюють, близько половини країн у світі мають обмежені пропозиції вакцинації. Вони мають програму щеплення, але не мають достатньо заяв, щоб пришвидшити досягнення мети.

Тому ВООЗ звертається до країн та компаній, які контролюють масштабні постачання вакцин, надати пріоритет постачанню COVAX та AVAT зараз.

"Інша група країн у світі має обмежені можливості, особливо країни, які постраждали від нестабільності, конфліктів чи насильства. ВООЗ та наші партнери співпрацюють з цими країнами над зміцненням на місцях технічного та логістичного потенціалу для впровадження вакцин", – запевняють на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Додають, с мертність знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн зітнулися з новою хвилею підтверджених випадків коронавірусу та смертей. С мертність є найвищою в країнах і населеннях з найменшим доступом до вакцин.

До слова, Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ. Компанія планує розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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