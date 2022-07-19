ВООЗ офіційно заявила про нову хвилю коронавірусу в Європі і попередила про важкі часи

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про нову хвилю коронавірусу в Європі, спричинена новими варіантами штаму "Омікрон".
В організації прогнозує складну осінь і зиму на тлі коронавірусу. Тому у ВООЗ звернулися до урядів країн Європи та закликали терміново вжити усіх заходів, щоб уникнути смертей і серйозних збоїв у системах охорони здоров’я.
Про це йдеться у заяві голови Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганса Клюге, опублікованій на сайті ВООЗ.
"У цей час минулого року ЄБР ВООЗ говорило про нову хвилю COVID-19, яка охопила весь регіон і була викликана варіантом "Дельта" на тлі скасування обмежень та посилення соціальних контактів. Тепер цілком зрозуміло, що ми - в ситуації, аналогічній минулому літу", - сказано у тексті заяви.
За його словами, нова хвилю COVID-19 спричинена двома варіантами штаму "Омікрон": BA.2 і BA.5. При цьому кожна домінуюча лінія демонструє явні переваги передачі в порівнянні з раніше циркулюючими вірусами.
"За останні 6 тижнів у Європейському регіоні спостерігалося потроєння нових випадків COVID-19. Минулого тижня було зареєстровано майже 3 мільйони нових випадків, що становить майже половину всіх нових випадків у світі. Хоча рівень госпіталізації через COVID-19 подвоївся за той самий період, кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії поки що залишається відносно низькою. Однак, оскільки рівень зараження в старших групах продовжує зростати, в Європі все ще спостерігається близько 3000 людей, які помирають від COVID-19 щотижня", - зауважив Ганс Клюге.
У ВООЗ закликають поверунтися до носіння масок у громадських місцях та збільшити охоплення вакциною серед населення.
Нагадаємо, раніше розповідали, чим загрожує штам коронавіруса BA.5, який належить до сімейства "Омікрон" та викликав нові спалахи захворюваності по всьому світу.
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