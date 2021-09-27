ВООЗ планує відновити розслідування походження коронавірусу - WSJ

У ВООЗ вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я прагне відновити розслідування походження пандемії COVID-19 і вже зібрала команду з 20 вчених для пошуку нових доказів.

Про це із посиланням на Wall Street Journal повідомляє The Hill.

Зазначається, що до так званої Науково-консультативної групи з походженням нових патогенів входять фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти з генетики і хвороб тварин.

Науковцям планують доручити вивчити, чи міг коронавірус "втекти" з лабораторії, а також провести більш широке розслідування майбутніх вірусних ризиків і зв'язків з поведінкою людини.

У ВООЗ вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження COVID-19, яке ризикує затягнутися, тоді як зразки крові перших жертв коронавірусу можуть стати непридатними для використання.

Зауважимо, що у вівторок на Генеральній асамблеї ООН президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна і надалі підтримуватиме світові наукові думки, але як і раніше виступає проти "політичного маневру в будь-якій формі".

Як повідомлялося, у березневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірною", схиляючись до передавання COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

Уряди 14 країн, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії та США, висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ щодо походження COVID-19.

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У липні очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї поки що "передчасно".

Однак тоді Китай не дозволив Всесвітній організації охорони здоров'я провести нове розслідування щодо походження коронавірусу.

Нагадаємо, що приїзду команди експертів до Уханя передували місяці дипломатичних суперечок, що призвели навіть до публічної скарги гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса.

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