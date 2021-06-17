ВООЗ попередила людство про небезпечний штам COVID-19, який може нашкодити імунній системі

Новий штам коронавірусу "лямбда" виявили у 29 країнах.

У Південній Америці виявили новий штам коронавірусу, який вже отримав назву "лямбда". Всесвітня організація охорони здоров'я почала досліджувати цю мутацію, оскільки вона може мати велику загрозу для імунної системи людини.

Про це пише ВВС.

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Як зазначається, лямбда" виявили вперше в Перу в серпні 2020 року. Тоді його визнали "варіантом, який викликає інтерес" у зв'язку з його "підвищеної поширеністю" в Південній Америці. Відомо, що 81% всіх випадків COVID-19, виявлених в країні від квітня 2021 року, був викликаний саме цим штамом. В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно однієї третини.

Як зазначили у ВООЗ, штам Lambda містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл. Експерти не виключають, що цей штам може загрожувати імунній системі.

Проте, як заявили у ВООЗ, даних про новий штам поки недостатньо. Для більш повного розуміння штаму Lambda потрібні додаткові дослідження. Загалом "лямбда" виявлений вже у 29 країнах, але найбільш поширений у Південній Америці.

Тим часом у ВООЗ попередили, що вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" поширюється вже у 80 країнах і продовжує мутувати. Як повідомлялося, спалахи "Delta" підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше за попередників, а також важче переноситься.

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