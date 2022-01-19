ВООЗ попередила про небезпеку "Омікрона" і заявила про ризик появи нових COVID-штамів

ВООЗ попередила про небезпеку "Омікрона" і заявила про ризик появи нових COVID-штамів

Очільник ВООЗ вважає "Омікрон" небезпечним. За його словами, "розповідь про те, що це легке захворювання, вводить в оману".

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус у вівторок, 18 січня, попередив світових лідерів, що пандемія COVID-19 "аж ніяк не завершена".

Відповідну заяву він озвучив під брифінгу в Женеві, повідомляє ВВС.

За словами очільника ВООЗ, на тлі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" впродовж тижня у світі зареєстрували понад 18 мільйонів нових хворих.

І хоча в середньому цей варіант COVID-19 може виявитися менш важким, наголосив Гебреїсус, "розповідь про те, що це легке захворювання, вводить в оману".

"Не помиляйтеся, "Омікрон" призводить до госпіталізації та смерті, навіть менш тяжкі випадки наповнюють медустанови, - підкреслив він і звернувся до світових лідерів: - З неймовірним глобальним зростанням "Омікрона" можуть з'явитися нові варіанти, тому відстеження та оцінка залишаються критично важливими".

Очільник ВООЗ висловив особливу стурбованість щодо "багатьох країн з низьким рівнем вакцинації". Гебреїсус зауважив, що "люди набагато більше схильні до ризику важких захворювань і смерті, якщо вони не вакциновані".

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Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майк Раян також вказав, що підвищена трансмісивність "Омікрона", ймовірно, призведе до збільшення кількості госпіталізацій та смертей, особливо у країнах, де вакциновано менше людей.

"Експоненційне зростання випадків, незалежно від тяжкості окремих варіантів, призводить до неминучого збільшення госпіталізацій та смертей", - пояснив експерт.

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