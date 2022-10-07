ВООЗ попередила про небезпеку сиропів від кашлю, від яких у Гамбії померли десятки дітей

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала попередження щодо чотирьох сиропів від кашлю та застуди індійського виробництва. Їх застосування потенційно пов’язують із гострими ураженнями нирок та смертю 66 дітей в африканській країні Гамбії.

Про це у четвер, 6 жовтня, повідомило британське видання The Guardian з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

У ВООЗ уточнили, що препарати виготовила індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій щодо їхньої безпеки. Мова йде про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп від кашлю Kofexmalin, дитячий сироп від кашлю Makoff і сироп від застуди Magrip N.

На сьогодні виробник не надав ВООЗ гарантій щодо безпеки та якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустимі кількості діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини токсичні для людей і можуть бути смертельними.

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Токсичний ефект може супроводжуватися болем у животі, блювотою, діареєю, неможливістю сечовипускання, головним болем, зміною психічного стану та гострим ураженням нирок, яке може призвести до смерті.

Інформація, отримана ВООЗ від Індійської центральної організації стандартного контролю за ліками, свідчить про те, що виробник постачав згадані препарати лише до Гамбії, але, як ідетьчя в заяві, “можливо, вони були поширені через неофіційні ринки в інші країни або регіони”.

Тедрос Аданом Гебреїсус закликав до обережності, звернувшись до всіх країн з проханням працювати над “виявленням і видаленням цих препаратів з обігу, щоб запобігти подальшій шкоді пацієнтам”.

Про ситуацію стало відомо після того, як наприкінці липня медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів із парацетамолом і закликав людей використовувати замість них таблетки.

Нагадаємо, нещодавно у ВООЗ заявили, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалася найбільш сприятлива ситуація.

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