ВООЗ попередила про ризик нової глобальної епідемії невиліковної вірусної інфекції

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про високий ризик поширення смертельної, невиліковної хвороби, яку спричиняє вірус Марбург. Лихоманка починається раптово і супроводжується різким підвищенням температури тіла, сильним головним болем та тяжким нездужанням, летальний кінець найчастіше настає через вісім-дев'ять днів після появи перших симптомів.

Як повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США, наразі зареєстровано 27 випадків хвороби та дев'ять смертей в африканській країні Руанді.

Двадцять хворих перебувають в ізоляції та отримують лікування, ще понад 160 осіб, які контактували з хворими, перебувають під наглядом.

На сайті ВООЗ зазначається, що це перший в історії Руанди спалах хвороби, спричинений вірусом Марбург.

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У виданні Mirror зазначили, що побоювання фахівців викликає той факт, що один підозрюваний у зараженні залишив Руанду. Крім того, походження вірусу та способи його поширення невідомі. Також немає специфічного лікування від цієї інфекції.

Марбург - рідкісна, але важка геморагічна лихоманка, схожа на Еболу, яка може призвести до серйозних наслідків та смерті.

Захворювання отримало свою назву від німецького міста, де у 1967 році було зафіксовано перші випадки цієї хвороби у вчених, які працювали з мавпами, які були привезені з Африки.

Які симптоми і перебіг хвороби

За даними ВООЗ, хвороба, що викликається вірусом Марбург, починається раптово і супроводжується різким підвищенням температури тіла, сильним головним болем та тяжким нездужанням. Найпоширенішим симптомом є м'язові болі.

На третій день можуть розвиватися гостра рідка діарея, болі та спазми в області живота, нудота та блювання. Діарея може зберігатись до одного тижня. На цій стадії захворювання у хворих відзначаються характерний змарнілий вигляд і крайня апатія.

Під час спалаху хвороби в Європі в 1967 році через два-сім днів після появи симптомів хвороби у багатьох пацієнтів спостерігалася висип, що не викликає свербіж.

На п'ятий-сьомий день хвороби у багатьох пацієнтів спостерігаються тяжкі геморагічні симптоми, і кровотечі, часто множинні.

Летальний кінець, якому зазвичай передують важка крововтрата і шок, найчастіше настає через вісім-дев'ять днів після появи симптомів.

Нагадаємо, епідемія смертоносної віспи, осередком розповсюдження якої стала Демократична Республіка Конго, поширилася вже на понад десяток інших африканських країн.

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