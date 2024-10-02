ВООЗ попередила про ризик нової глобальної епідемії невиліковної вірусної інфекції

Походження вірусу та способи його поширення невідомі.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про високий ризик поширення смертельної, невиліковної хвороби, яку спричиняє вірус Марбург. Лихоманка починається раптово і супроводжується різким підвищенням температури тіла, сильним головним болем та тяжким нездужанням, летальний кінець найчастіше настає через вісім-дев'ять днів після появи перших симптомів.
Як повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США, наразі зареєстровано 27 випадків хвороби та дев'ять смертей в африканській країні Руанді.
Двадцять хворих перебувають в ізоляції та отримують лікування, ще понад 160 осіб, які контактували з хворими, перебувають під наглядом.
На сайті ВООЗ зазначається, що це перший в історії Руанди спалах хвороби, спричинений вірусом Марбург.
У виданні Mirror зазначили, що побоювання фахівців викликає той факт, що один підозрюваний у зараженні залишив Руанду. Крім того, походження вірусу та способи його поширення невідомі. Також немає специфічного лікування від цієї інфекції.
Марбург - рідкісна, але важка геморагічна лихоманка, схожа на Еболу, яка може призвести до серйозних наслідків та смерті.
Захворювання отримало свою назву від німецького міста, де у 1967 році було зафіксовано перші випадки цієї хвороби у вчених, які працювали з мавпами, які були привезені з Африки.
Які симптоми і перебіг хвороби
За даними ВООЗ, хвороба, що викликається вірусом Марбург, починається раптово і супроводжується різким підвищенням температури тіла, сильним головним болем та тяжким нездужанням. Найпоширенішим симптомом є м'язові болі.
На третій день можуть розвиватися гостра рідка діарея, болі та спазми в області живота, нудота та блювання. Діарея може зберігатись до одного тижня. На цій стадії захворювання у хворих відзначаються характерний змарнілий вигляд і крайня апатія.
Під час спалаху хвороби в Європі в 1967 році через два-сім днів після появи симптомів хвороби у багатьох пацієнтів спостерігалася висип, що не викликає свербіж.
На п'ятий-сьомий день хвороби у багатьох пацієнтів спостерігаються тяжкі геморагічні симптоми, і кровотечі, часто множинні.
Летальний кінець, якому зазвичай передують важка крововтрата і шок, найчастіше настає через вісім-дев'ять днів після появи симптомів.
Нагадаємо, епідемія смертоносної віспи, осередком розповсюдження якої стала Демократична Республіка Конго, поширилася вже на понад десяток інших африканських країн.
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