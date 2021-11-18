ВООЗ попередила про "важку зиму" в Європі на тлі збільшення COVID-смертності в регіоні

Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я далека від завершення.
Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, викликана пандемією COVID-19, наразі "далека від завершення", тож на Європу чекає "важка зима".
Відповідне попередження у четвер, 18 листопада, озвучив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге, повідомляє ВВС.
Експерт зазначив, що хоча вакцини, безумовно, "змінили правила гри", чимало людей залишаються нещепленими, у зв'язку із чим у європейському регіоні є осередки, в яких "вірус продовжує поширюватися і викликати навантаження на місцеві та національні системи охорони здоров'я".
"Нинішнє зростання випадків захворювання в більшості країн регіону, викликане поєднанням недостатнього охоплення вакцинацією, послабленням профілактичних заходів та поширенням більш заразного варіанта "Дельта", показує, що попереду на нас чекає важка зима", - заявив Клюге.
Як повідомлялося, Європа залишається єдиним регіоном у світі, в якому спостерігають збільшення кількості COVID-смертей. Так, впродовж останнього тижня смертність від коронавірусу в європейському регіоні зросла на 5%.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.