ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини "Спутник V": виявили порушення правил

Від виробника зокрема вимагають надати інформацію про безпеку і ефективність вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупинила процес сертифікації російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", оскільки одна з фабрик не відповідає необхідним правилам з виробництва препарату.

Про це повідомляють "Новини ООН".

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"Процес схвалення вакцини "Спутник V" з боку ВООЗ був припинений, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка є частиною виробництва вакцини "Спутник V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва", - заявив заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса.

За його словами, російські виробники мають внести необхідні зміни до виробничого процесу і повідомити про це ВООЗ, після чого буде проведена нова інспекція. Окрім цього, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями:

про безпеку вакцини;

її ефективність;

місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.

Нагадаємо, Франція заявила, що не пускатиме до себе туристів, які вакциновані російським препаратом від коронавірусу SputnikV. Свої кроки країна буде координувати з усіма членами Євросоюзу. У Брюсселі поки що вирішили дозволити в’їзд з третіх країн людям, які отримали щеплення препаратами, схваленими у ЄС або ВООЗ. Слід зауважити, що Греція - наразі єдина країна Європейського Союзу, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

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