ВООЗ схвалила ще два COVID-препарати, а Каньє Вест побив фаната. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила два нові препарати для лікування COVID-19 "Баріцитиніб" і "Сотровімаб". Читати далі –>
- Репер Ye, раніше відомий як Каньє Вест, перебуває під слідством поліції Лос-Анджелеса за звинуваченням у побитті фаната, який попросив у зірки автограф. Читати далі –>
- Бідні країни минулого місяця відмовилися від понад 100 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, наданих їм в межах глобальної програми COVAX. Читати далі –>
- У Німеччині на новий штам COVID-19 "Омікрон" припадає 73,3% всіх випадків захворювання на коронавірус. Читати далі –>
- У Китаї батько пожертвував органи своєї дев'ятирічної доньки, яка померла від травми, отриманої внаслідок нещасного випадку в школі. Читати далі –>