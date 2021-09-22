ВООЗ виступила проти COVID-ревакцинації здорових людей: заява

ВООЗ закликає відтермінувати масову ревакцинацію і зосередитися на справедливому розподілі COVID-препаратів.

Всесвітня організація охорони здоров'я у вівторок, 21 вересня, вкотре закликала світ відмовитися від масового щеплення людей третьою дозою препаратів від COVID-19 на тлі браку вакцин у бідних країнах.

Про це із посиланням на заяву директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майка Раяна повідомляє CNBC.

Раян вважає, що рішення про забезпечення широкого доступу до бустерних доз зараз є "не найкращим варіантом". Натомість він закликає багаті країни поділитися препаратами з державами із мінімальним рівнем вакцинації.

Водночас представник ВООЗ підтвердив підтримку ревакцинації щеплених, які потребують посилення імунної системи. Йдеться, зокрема, про людей похилого віку, а також вразливих з медичної точки зору пацієнтів.

Майк Раян звернувся до урядів із проханням запровадити мораторій на ревакцинацію від COVID-19 до кінця року, щоб надати всім країнам можливість щепити хоча б 40% свого населення.

"Це справжній момент істини, - вказав експерт. - У нас, у всього світу, з'явився ще один шанс, яким ми не користувалися раніше, - зосередитися на справедливості вакцинації".

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголошував, що в Африці зараз повністю вакциновано лише 3,5% населення.

Тим часом у США третю дозу COVID-вакцини вже отримали понад два мільйони людей.

Нагадаємо:

Експерти США рекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин.

до 2022 року через брак вакцин. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію". Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію.

через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію. Агентство Європейського Союзу з інфекційних захворювань, зі свого боку, випустило заяву, в якій підкреслило, що поки немає гострої потреби в щепленні третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Чи рекомендована третя доза вакцини - головний державний санітарний лікар прокоментував

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання