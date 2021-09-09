ВООЗ закликає світ відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року: заява

ВООЗ закликає світ відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року: заява

Тим часом США виступають проти мораторію на ревакцинацію від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я у середу, 8 вересня, закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.

"Я не буду мовчати, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, думають, що бідняки світу повинні задовольнятися залишками вакцин", - заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, виступаючи у штаб-квартирі в Женеві.

Він закликав багаті країни і виробників вакцин надати пріоритет не бустерним дозам, а першим щепленням медпрацівників і вразливих груп населення бідних країн.

"Сьогодні я закликаю продовжити мораторій (на третє щеплення від коронавірусу. - Ред.) щонайменше до кінця року", - вказав Гебреєсус, нагадавши про обіцянку країн з високим рівнем доходів пожертвувати бідним державам понад мільярд доз.

"Нам більше не потрібні обіцянки. Нам просто потрібні вакцини", - підсумував глава ВООЗ.

Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти заклику до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах".

Деякі інші країни також виступають за повторні уколи не лише для вразливих людей, а й для більш широких верств населення, посилаючись на ознаки зниження ефективності вакцинації проти COVID-штаму "Дельта".

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемію".

Як повідомлялося, Агентство Євопейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій наголосило, що наразі немає гострої необхідності в щепленні третьою дозою від коронавірусу.

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