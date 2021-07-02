ВООЗ заявила про ризик нової хвилі коронавірусу в Європі, коли захворюваність збільшилася на 10%

ВООЗ заявила про ризик нової хвилі коронавірусу в Європі, коли захворюваність збільшилася на 10%

Євро-2020 може стати "суперрозповсюджувачем" коронавірусу.

У Європі за тиждень показник захворюваності на COVID-19 зріс на 10% після двох місяців спаду. У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають про ризик нової хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, небезпека сплеску захворюваності збільшилася через мляве розгортання вакцинації, нові варіанти COVID-19 і послаблене дотримання соціальної дистанції.

Окрім того, у ВООЗ вважають, що Євро-2020 може стати "суперрозповсюджувачем" інфекції, оскільки сотні фанатів, які повернулися з Лондона і Санкт-Петербурга, вже отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Старша співробітниця Організації з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд закликала організаторів матчів робити більше для відстеження пересування уболівальників.

"Нам потрібно стежити за стадіонами, - заявила вона, підкресливши, що потрібно стежити також за пересуванням фанатів до і після матчів. - Що відбувається після ігор? Вони збираються в багатолюдні бари та паби?"

Раніше директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що до вересня "Delta" становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

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