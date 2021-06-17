ВООЗ заявила, що COVID-штам з Індії дістався до 80 країн і продовжує мутувати

Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus".

Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" поширюється вже у 80 країнах і продовжує мутувати.

Про це у середу, 16 червня, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише CNBC.

Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus". "Я думаю, це означає, що була виявлена ​​додаткова мутація", - вказала очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове.

За її словами, в деяких випадках "Delta" дослідники спостерігали "на одну мутацію менше або одну делецію замість додаткової". "Тож ми стежимо за ними всіма", - додала вона.

Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Як повідомлялося, спалахи "Delta" підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше за попередників, а також важче переноситься.

У США, за словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки "Delta" подвоюються приблизно кожні два тижні і підтверджуються у 10% всіх нових хворих. Тим часом у Великій Британії із цим варіантом пов'язують понад 90% нових заражень.

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге попередив, що Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, відомий як "Delta". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.

Також читайте В Індії готуються почати виробництво нової вакцини проти COVID-19 Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у "бразильскому" та "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у "каліфорнійському" штамі. Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19. Новини світу: британські експерти повідомили, що індійський штам постійно мутує

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