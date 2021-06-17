ВООЗ заявила, що COVID-штам з Індії дістався до 80 країн і продовжує мутувати

Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus".
Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" поширюється вже у 80 країнах і продовжує мутувати.
Про це у середу, 16 червня, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише CNBC.
Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus". "Я думаю, це означає, що була виявлена додаткова мутація", - вказала очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове.
За її словами, в деяких випадках "Delta" дослідники спостерігали "на одну мутацію менше або одну делецію замість додаткової". "Тож ми стежимо за ними всіма", - додала вона.
Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.
Як повідомлялося, спалахи "Delta" підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше за попередників, а також важче переноситься.
У США, за словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки "Delta" подвоюються приблизно кожні два тижні і підтверджуються у 10% всіх нових хворих. Тим часом у Великій Британії із цим варіантом пов'язують понад 90% нових заражень.
Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге попередив, що Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, відомий як "Delta". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.