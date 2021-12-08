ВООЗ заявила, що COVID-смертність у світі за тиждень зросла на 10%: яка ситуація в регіонах

ВООЗ заявила, що COVID-смертність у світі за тиждень зросла на 10%: яка ситуація в регіонах

За тиждень від ускладнень коронавірусу померли понад 52 тисячі людей.

Щотижневий показник смертності від COVID-19 у світі зріс на 10%. Так, у період від 29 листопада до 5 грудня від ускладнень коронавірусу померли понад 52 тисячі людей.

Про це повідомляється в оприлюдненому у вівторок, 7 грудня, щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що число нових щотижневих смертей збільшилося на 49% у Південно-Східній Азії та на 38% у країнах Америки, тоді як рівень смертності в Африці та Східному Середземномор'ї зріс на 13% та 8% відповідно.

У Європейському і Західно-Тихоокеанському регіонах же кількість нових смертей залишалася на тому ж рівні, що й минулого тижня.

Тим часом щотижнева захворюваність на коронавірус у глобальному масштабі стабілізувалася. Так, впродовж вказаного періоду у світі зареєстрували понад 4 мільйони нових хворих, що аналогічно кількості, про яку повідомлялося минулого тижня.

Найбільший показник нових заражень COVID-19 зареєстрували у США (752 394 нових випадків; зростання на 30%), Німеччині (396 429 нових випадків; аналогічно показникам попереднього тижня), Сполученому Королівстві (310 696 нових випадків; аналогічно показникам попереднього тижня), Франції (283 500 нових випадків; зростання на 49%) та Російської Федерації (231 240 нових випадків; аналогічно показникам попереднього тижня).

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 7 грудня, зафіксовано на території 57 країн світу.

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