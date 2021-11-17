ВООЗ заявила, що COVID-смертність у Європі за тиждень зросла на 5%

ВООЗ заявила, що COVID-смертність у Європі за тиждень зросла на 5%

Європа залишається єдиним регіоном у світі, в якому спостерігають збільшення кількості COVID-смертей.

У Європі впродовж останнього тижня смертність від COVID-19 зросла на 5%. Водночас в усіх інших регіонах показник пов'язаних із коронавірусом летальних випадків залишився на попередньому рівні або ж знизився.

Про це із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я пише The Associated Press.

Зазначається, що загалом за тиждень у світі зареєстрували 3,3 мільйона смертей від COVID-19, про 2,1 мільйона з яких повідомили у 61 країні з європейського регіону ВООЗ.

Найбільше нових смертей зафіксували у Росії, Німеччині та Великій Британії. Окрім того, у Норвегії смертність підскочила на 67%, а в Словаччині на 38%.

Тим часом кількість підтверджених випадків захворювання у всьому світі підскочила на 6% за рахунок збільшення нових хворих у Північній та Південній Америці, Європі та Азії.

В Африці, Південно-Східній Азії та на Близькому Сході ж кількість випадків інфікування зменшується від липня.

Раніше у ВООЗ заявляли, що Європа стала новим центром пандемії, та попереджали, що до лютого на континенті можуть померти ще 500 тисяч людей, якщо уряди не запровадять термінові заходи.

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