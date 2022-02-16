ВООЗ заявила, що COVID-захворюваність у світі за тиждень знизилася на 19%: яка ситуація в регіонах

ВООЗ заявила, що COVID-захворюваність у світі за тиждень знизилася на 19%: яка ситуація в регіонах

Тим часом COVID-смертність залишається на тому ж рівні, що й минулого тижня.

Щотижневий показник захворюваності на COVID-19 у світі знизився на 19%. Так, у період від 7 до 13 лютого позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 16 мільйонів людей.

Про це повідомляється в оприлюдненому у вівторок, 15 лютого, щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що збільшення кількості нових заражень коронавірусною інфекцією зареєстрували лише в Західно-Тихоокеанському регіоні ВООЗ (на 19%).

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Тим часом у Південно-Східній Азії показник нових COVID-хворих знизився на 37%, в Америці - на 32%, в Африканському регіоні - на 30%, у Європейському - на 16%, а в Східному Середземномор'ї - на 12%.

Глобальна кількість нових летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, у світі сягнула майже 75 тисяч, залишившись на тому ж рівні, що й попереднього тижня.

Втім, у Східному Середземномор'ї тижневий показник смертей від ускладнень коронавірусу збільшився на 38%, у Західній частині Тихого океану - на 27%, в Африканському регіоні - на 14%, а в країнах Америки - на 5%.

У Європі COVID-смертність залишилися на попередньому рівні, а в Південно-Східній Азії знизилася на 9%.

Загалом від початку пандемії у світі зафіксували понад 409 мільйонів підтверджених випадків зараження COVID-19 і понад 5,8 мільйона смертей від ускладнень цього захворювання.

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