ВООЗ заявила, що COVID-захворюваність у світі за тиждень знизилася на 19%: яка ситуація в регіонах

Тим часом COVID-смертність залишається на тому ж рівні, що й минулого тижня.
Щотижневий показник захворюваності на COVID-19 у світі знизився на 19%. Так, у період від 7 до 13 лютого позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 16 мільйонів людей.
Про це повідомляється в оприлюдненому у вівторок, 15 лютого, щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Зазначається, що збільшення кількості нових заражень коронавірусною інфекцією зареєстрували лише в Західно-Тихоокеанському регіоні ВООЗ (на 19%).
Тим часом у Південно-Східній Азії показник нових COVID-хворих знизився на 37%, в Америці - на 32%, в Африканському регіоні - на 30%, у Європейському - на 16%, а в Східному Середземномор'ї - на 12%.
Глобальна кількість нових летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, у світі сягнула майже 75 тисяч, залишившись на тому ж рівні, що й попереднього тижня.
Втім, у Східному Середземномор'ї тижневий показник смертей від ускладнень коронавірусу збільшився на 38%, у Західній частині Тихого океану - на 27%, в Африканському регіоні - на 14%, а в країнах Америки - на 5%.
У Європі COVID-смертність залишилися на попередньому рівні, а в Південно-Східній Азії знизилася на 9%.
Загалом від початку пандемії у світі зафіксували понад 409 мільйонів підтверджених випадків зараження COVID-19 і понад 5,8 мільйона смертей від ускладнень цього захворювання.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.