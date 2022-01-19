ВООЗ заявила, що COVID-захворюваність у світі за тиждень зросла на 20%: яка ситуація в регіонах

ВООЗ заявила, що COVID-захворюваність у світі за тиждень зросла на 20%: яка ситуація в регіонах

Збільшення щотижневої COVID-захворюваності зафіксували в усіх регіонах, за винятком Африканського.

Щотижневий показник захворюваності на COVID-19 у світі зріс на 20%. Так, у період від 10 до 16 січня у шести регіонах ВООЗ зареєстрували понад 18 мільйонів нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляється в оприлюдненому у вівторок, 18 січня, щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що попри уповільнення зростання інфікування на глобальному рівні, збільшення щотижневої захворюваності зафіксували в усіх регіонах, за винятком Африканського, де спостерігають зниження COVID-заражень на 27%.

Тим часом в Південно-Східній Азії число нових випадків коронавірусної інфекції зросло на 145%, у Східному Середземномор'ї - на 68%, у Західній частині Тихого океану - на 38%, в Америці - на 17%, а в Європейському регіоні - на 10%.

Водночас кількість нових смертей, пов'язаних із SARS-CoV-2, залишилася такою ж, як і попереднього тижня, і сягнула понад 45 тисяч.

Втім, показник нових щотижневих летальних випадків збільшився у регіонах Південно-Східної Азії (12%) та Америки (7%). Загалом від початку пандемії у світі зареєстрували понад 323 мільйони підтверджених випадків захворювання та понад 5,5 мільйонів випадків смерті.

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