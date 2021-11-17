ВООЗ заявила, що коронавірус перетворився на пандемію бідних країн: подробиці

В Африці повністю вакцинувалися лише 6% людей.

COVID-19 перетворився на пандемію бідних країн, а держави, які активно щеплюють своїх громадян додатковими дозами вакцин від коронавірусу, йдуть на ризик.

Відповідне попередження озвучив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро, повідомляє The Guardian.

"Наразі це хвороба бідних людей та бідних країн", - наголосив він. Набарро вказав, що світ все ще перебуває в стані пандемії, і лише впродовж останньої доби експерти зареєстрували 5 413 пов'язаних із COVID-19 смертей.

Спецпосланник ВООЗ також назвав прагнення багатих країн якомога швидше "вивести населення з активної пандемії шляхом вакцинації" "великою авантюрою".

Він, зокрема, нагадав про появу нових штамів коронавірусу, проти яких сучасні вакцини можуть виявитися неефективними, а також зауваживши, що населення зрештою може відмовитися від повернення до таких заходів як носіння маски та соціальне дистанціювання.

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За даними ВООЗ, в Африці лише 6% людей повністю вакцинувалися до кінця жовтня. У деяких африканських країнах цей показник ще нижчий, зокрема у Нігерії (2,8%).

"Якщо ми подивимося на країни з низькими доходами в цілому, то дивно, що менше 1% від загальної кількості вакцин було доставлено в ці найбідніші країни, багато з яких розташовані в Африці", - зазначила радниця з політики в галузі охорони здоров'я Oxfam і радниця з політики Народного альянсу з вакцин Ганна Марріотт.

"Фармацевтичні корпорації скасували пріоритетність країн, що розвиваються, зокрема африканського континенту, - продовжила вона. - Багаті країни висунули себе вперед у черзі на вакцини, охоче сплачуючи ціни вище, ніж це необхідно".

До того ж, за словами директорки відділу постачання Unicef Єви Каділлі, деякі вакцини, пожертвувані багатими країнами, мали короткий термін придатності, що створювало величезне навантаження на системи охорони здоров'я.

Так, додав головний науковий радник Африканського центру контролю захворювань Нікайз Ндембі, термін придатності майже 700 тисяч вакцин закінчився. Він вважає, що це може посилити сумніви щодо вакцинації.

"Якщо люди знають, що ми знищуємо вакцини, вони впевнені, що щось не так", - пояснив Ндембі.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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