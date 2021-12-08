ВООЗ заявила, що новий COVID-штам "Омікрон" дістався вже до 57 країн

ВООЗ заявила, що новий COVID-штам "Омікрон" дістався вже до 57 країн

Експерти ВООЗ отримали інформацію про рівень тяжкості двох сотень випадків "Омікрона" в ЄС. Усі вони легкі або безсимптомні.

Новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 7 грудня, зафіксовано на території 57 країн світу.

Про це повідомляється у щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Станом на 7 грудня 2021 року варіант "Омікрон" підтверджений в 57 країнах, - йдеться у документі. - Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта "Дельта" в багатьох країнах, особливо в ЄС та США, дуже рано робити висновки щодо впливу "Омікрона" на глобальну епідеміологію COVID-19".

У ВООЗ зауважили, що наразі вчені мають "лише обмежені дані, що ускладнює оцінку будь-яких змін тяжкості захворювання" із новим варіантом коронавірусу.

"Станом на 6 грудня всі 212 підтверджених випадків, виявлених у 18 країнах ЄС, за якими була інформація про рівень тяжкості, були безсимптомними або легкими", - додали у звіті.

Тим часом у Південній Африці кількість госпіталізацій через COVID-19 збільшилася на 82% впродовж тижня від 28 листопада до 4 грудня. Втім, яка кількість хворих, що перебувають в лікарнях, має "Омікрон", наразі невідомо.

У ВООЗ визнали, що "багато запитань щодо варіанта "Омікрон" залишаються без відповіді", тож громадян закликали й надалі "запобігати поширенню SARS CoV-2 шляхом покращення вентиляції приміщень, носіння масок, уникнення людних місць, дотримання гігієни рук та збереження необхідної фізичної відстані від інших".

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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