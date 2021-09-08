ВООЗ звинуватила багаті країни у "подовженні пандемії" через накопичення COVID-вакцин

Нездатність держав справедливо розподіляти ресурси підживлює спалах коронавірусу в усьому світі, впевнена ВООЗ.
Всесвітня організація охорони здоров'я засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, а також засобів лікування та захисного обладнання, заявивши, що такі дії "подовжують пандемію".
Про це із посиланням на звернення очільниці підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марії Ван Керхове повідомляє CNBC.
На переконання експертки, нездатність держав справедливо розподіляти відповідні ресурси підживлює спалах захворювання в усьому світі.
"Це не просто несправедливо, це не просто аморально, це подовжує пандемію", - висловилася Ван Керхове, додавши, що "це призводить до загибелі людей".
Раніше очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу щепили "ледве 2%" свого населення, а 75% всіх введених у світі COVID-вакцин припадають на всього 10 країн.
"Несправедливість щодо вакцин - ганьба для всього людства, і якщо ми не будемо боротися з нею разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці", - вказував Гебреєсус.
У США, де повністю імунізовані 53% населення, вакцинацію вже зробили понад 1,3 мільйона осіб. За даними Організації Об'єднаних Націй, Європейський Союз повністю вакцинував 57% свого населення і вводить бустерні дози у Франції і Великій Британії.
Для порівняння, в Африці повністю вакциновано всього 3% населення, а 26 країн континенту поширили менше половини своїх вакцин. З урахуванням нинішніх темпів вакцинації, майже 80% африканських країн до кінця місяця не зможуть вакцинувати навіть 10% населення.