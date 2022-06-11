Ворог зазнає суттєвих втрат у війні: в Бєлгородської області РФ розгорнула додатковий польовий шпиталь

Ворог зазнає суттєвих втрат у війні: в Бєлгородської області РФ розгорнула додатковий польовий шпиталь

Російська армія зазнає суттєвих втрат у живій силі у війні проти України.

В населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області розгорнули додатковий польовий шпиталь для організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ за 11 червня.

"З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними воєнної розвідки України, Росія має достатній потенціал для довготривалої війни. Зазначається, що на території України у бойових діях беруть участь понад 100 батальйонно-тактичних груп російської армії.

Фосфорні боєприпаси на голови! У Мар'їнці росіяни обстріляли українських військових

Читайте також: