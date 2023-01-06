"Ворогів нашої держави буде розбито": на російську авіабазу Енгельс привезли ікону від "бавовни"

Російська православна церква та Саратовська єпархія передали ікону Миколи Чудотворця на авіабазу в Енгельс, сподіваючись, що "священне ППО" врятує від "бавовни".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Місцеві попи та влада дуже втішена "доброю справою", яку вони зробили для "захисту суверенітету Російської Федерації". Заступник міністра внутрішніх та зовнішніх відносин Саратовської області Віталій Шустов назвав передачу ікони на аеродром "важливою подією у суспільному житті нашого регіону".

"Наші доблесні воїни-авіатори від початку спеціальної військової операції захищають суверенітет нашої могутньої держави та виконують стратегічні завдання, поставлені президентом Володимиром Путіним. Ця ікона сприятиме підняттю бойового духу військовослужбовців авіаційної дивізії", - зазначив російський чиновник.

Керівництво авіаційної дивізії ЗС РФ подякувало Московському патріархату за "цінний подарунок" і заявило, що із передачею ікони "ворогів нашої держави буде розбито".

Вибухи на аеродромі "Енгельс": головне

Перша атака в Енгельсі сталася у понеділок, 5 грудня. Тоді на аеродромі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, внаслідок удару по базі також загинули троє російських військових.

Через два тижні а Енгельсі знову пролунали вибухи. Тоді внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. Водночас Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.

29 грудня знову повідомляли про вибухи на цьому аеродромі. За інформацією пропагандистів, спрацювала російська система ППО.

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