Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко

Санкції США проти двох російських нафтових компаній призвели до помітної зміни зовнішньополітичного тону Кремля. Щойно обмежувальні заходи набрали чинності, до Вашингтона вирушив спеціальний представник російського очільника Путіна Кирило Дмитрієв. Однак доступу до приймальні Дональда Трампа йому не надали, тож свої коментарі він публічно озвучив через американські ЗМІ.

Про це наеписав командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Ворог починає скиглити. Санкції з боку США майже миттєво змусили кремль змінити риторику і зовнішньополітичну тактику. Як тільки стало відомо, що заходи спрямовані проти двох російських нафтових гігантів вступили в дію, спеціальний представник правителя РФ Кирило Дмитрієв вилетів до Вашингтона», — написав він.

У своїх виступах Дмитрієв відзначив певний прогрес у питаннях дипломатичного врегулювання конфлікту. Частково це збігається з оцінками міжнародних оглядачів: США, на думку журналістів, завдали Кремлю перший серйозний економічний удар, який викликав реакцію з російської сторони, наголосив Федоренко у своєму дописі.

У Москві відразу ж почали вихваляти позицію Трампа — цієї лінії тримався й сам Дмитрієв, який заявив, що Трамп «уникнув ескалації» і нібито «зрозумів російську позицію».

Неочікувано для багатьох, офіційний представник Росії також висловив схвальні слова щодо Києва: Дмитрієв назвав «великим кроком» заяву президента Володимира Зеленського про можливість переговорів, що стосуються лінії фронту. За його словами, Росія, США та Україна «наближаються до дипломатичного вирішення», яке могло б покласти край війні. Однак багато експертів сприймають ці заяви переважно як інструмент зовнішньої політики — розрахований на міжнародну аудиторію сигнал.

Водночас внутрішні меседжі Кремля значно відрізняються: російська пропаганда запевняє населення, що санкції «нас не лякають», і паралельно робить гучні та залякуючі заяви — зокрема про підготовку випробувань крилатої ракети «Буревісник» нібито з ядерною енергетичною установкою. Такі погрози адресовані як внутрішній аудиторії, так і закордонним адресатам і мають характер демонстрації сили.

Схоже, Кремль одночасно намагається грати на дві сторони: угодити тим, хто сприйнятливий до компліментів, і залякати тих, кого хоче примусити до поступок, зазначає військовий.

Проте перший вагомий економічний удар змусив російських дипломатів змінити вербальні підходи — і це вже дає певні зрушення в міжнародній динаміці.

Як наголошує автор допису, динаміка змін поки повільна, але позитивна: Сили оборони та економічний тиск грають ключову роль. Відсутність значних успіхів на фронті й спадаюча економіка змушують військово-політичне керівництво РФ переглядати наслідки затяжної війни, яка дедалі більше шкодить самій російській державності.

«Глиняні ноги» цього режиму вже дають знати про себе, — підсумовує автор, закликаючи продовжувати тиск у всіх напрямах, «доки плин історії не змиє з лиця землі терористичну імперію».

Нагадаємо, посланець Путіна Кирило Дмитрієв раніше був включений до команди переговорників із Трампом у лютому цього року разом з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Також зазначимо, що 49-річний Кирило Дмитрієв близький до очільника Кремля Путіна, оскільки одружений з подругою Катерини Тихонової, молодшої сестри диктатора.