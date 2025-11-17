"Ворог розпочав підготовку до війни": начальник Генштабу Польщі зробив тривожну заяву

Генерал Кукула про наростаючі загрози з боку РФ Фото ілюстративне

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що серія кібератак і можливих диверсій на території країни може свідчити про фазу підготовки до війни.

Про це Вєслав Кукула сказав в інтерв’ю Польському радіо.

«Противник розпочав період підготовки до війни. Він формує тут певне середовище, яке має створити умови, сприятливі для потенційної агресії проти території Польщі», — наголосив Кукула і додав, що держава володіє інструментами, які дозволяють відповідати на загрози різними способами.

Порівняння з 1939 та 1981 роками

Під час розмови генерал також прокоментував слова глави Пентагону Піта Гегсета, який раніше заявив про «момент, подібний до 1939 або 1981 року».

«Це дуже влучне порівняння, адже все залежить від нашої позиції — чи зможемо ми стримати противника, чи навпаки — підштовхнемо його до агресії», — зазначив Кукула.

За його словами, ситуація нині нагадує період перед можливим конфліктом, однак це також може стати «холодною війною 2.0», якщо країни НАТО проявлять рішучість.

«Ми завжди перебуваємо у певному передвоєнному періоді. Питання лише в тому, як ми ним управляємо — чи збудуємо ефективну політику стримування, засновану на оборонних спроможностях та позиції громадян», — сказав він.

Диверсія на залізниці та кіберзагрози

Коментуючи випадок пошкодження залізничної колії в Мазовецькому воєводстві, Кукула заявив, що інцидент може мати ознаки диверсії. За даними уряду, пошкодження могло бути спричинене вибуховим пристроєм.

«Все вказує на те, що це може бути диверсійна діяльність, але необхідно дочекатися офіційної позиції міністерства внутрішніх справ», — підкреслив він.

Польща готується до відповіді

Кукула наголосив, що Польща не є беззахисною.

«Ми можемо відповідати симетрично або асиметрично. Маємо широкий спектр варіантів, і питання лише у рішенні щодо їх застосування», — заявив генерал.