"Вороги Росії" і контузія: окупант пояснив, чому погрожував Путіну бунтом

Олександр Лунін / © із соцмереж

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Росіянин, який погрожував бунтом проти Кремля та вимагав зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, після адміністративного арешту заявив, що його слова були наслідком контузії та впливу «ворогів Росії».

Про це повідомляє The Moscow Times.

Учасник війни проти України Олександр Лунін опублікував нові відеозвернення після того, як провів 11 діб у спецприймальнику за справою про демонстрацію екстремістської символіки.

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У своїх заявах він відмовився від попередньої риторики та пояснив її наслідками контузії.

«Більше помилок допускати не можна, ви бачите, як працюють ЦІПсОшники, ну і вороги Росії», — заявив Лунін.

Він також додав, що його попередні емоційні звернення були спричинені станом здоров’я.

«Це гарячка моя, розумієте. Це контузія, шумить у голові», — сказав росіянин, який воював проти українців.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці червня Лунін оприлюднив відеозвернення до Путіна, в якому заявив, що російські військові під час війни в Україні зазнають катувань, вимагань і навіть убивств з боку командирів через відмову виконувати, за його словами, «самогубні накази» або віддавати гроші.

Він вимагав особистої зустрічі з президентом РФ та попереджав, що в іншому разі «армія розверне свою зброю проти Кремля». Згодом він уточнював, що не закликав до перевороту, а лише хотів «донести правду» до російського керівництва.

Після цих заяв силовики провели обшук у його будинку, а 27 червня суд у Воронезькій області призначив Луніну 11 діб адміністративного арешту, визнавши його винним у демонстрації екстремістської або нацистської символіки.

Після звільнення військовий видалив зі своїх сторінок у соцмережах усі звернення до Путіна та дописи про проблеми російських військових.

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У новому відео він двічі повторив, що йому «страшно було», а також заявив, що тепер його «майже на кожному кроці впізнають».

Нагадаємо, у Росії дедалі частіше лунають панічні заяви щодо війни проти України. Невдоволені політикою «фюрера» Володимира Путіна навіть його прихильники-пропагандисти. Колишній ув’язнений та учасник підрозділу «Шторм Z» Данило Туленков влаштував справжню істерику.

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