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Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників: ймовірною ціллю став аеродром "Балтимор"

Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників: ймовірною ціллю став аеродром "Балтимор"

"Балтимор" може приймати будь-які літаки, що стоять на озброєнні повітряно-космічних сил Росії / Фото: Вікіпедія

У місцевого населення - паніка.

У ніч проти 14 серпня 2024 року російський Вороніж опинився під масованою атакою невідомих безпілотників. 

Вибухи чути було чути у всіх куточках міста. 

Також наразі повідомляється про пожежу на околиці міста. 

За попередньою інформацією, об'єктом атаки безпілотників став аеродром "Балтимор". 

З цього аеродрому злітають літаки, які, за інформацією моніторингових каналів, запускають найбільше керованих авіабомб по Україні.

У місті розпочалася паніка / © із соцмереж
У місті розпочалася паніка / Фото: із соцмереж

До цього була подібна атака по Липецькому аеродрому, після чого стало значно менше летіти керованих авіабомб (було знищено великий склад озброєння та цех, де ці авіабомби обслуговували).

Нагадаємо, що раніше британська розвідка назвала епічні наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ

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