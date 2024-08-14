Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників: ймовірною ціллю став аеродром "Балтимор"

У ніч проти 14 серпня 2024 року російський Вороніж опинився під масованою атакою невідомих безпілотників.

Вибухи чути було чути у всіх куточках міста.

Також наразі повідомляється про пожежу на околиці міста.

За попередньою інформацією, об'єктом атаки безпілотників став аеродром "Балтимор".

З цього аеродрому злітають літаки, які, за інформацією моніторингових каналів, запускають найбільше керованих авіабомб по Україні.

У місті розпочалася паніка / Фото: із соцмереж

До цього була подібна атака по Липецькому аеродрому, після чого стало значно менше летіти керованих авіабомб (було знищено великий склад озброєння та цех, де ці авіабомби обслуговували).

Також читайте Унаслідок падіння уламків дрона на території Воронежу пошкодженно адмбудівлю та комунальный об'єкт

Нагадаємо, що раніше британська розвідка назвала епічні наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.