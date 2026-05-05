"Ворота до пекла" можуть згаснути: до яких наслідків це призведе

"Ворота до пекла" / Фото: Flydime/Flickr/CC BY-SA 2.0

У Туркменістані фіксують поступове згасання відомого газового кратера Дарваза, більш відомого як «Ворота до пекла». Вогонь, який підтримується природним метаном, палає там уже понад пів століття, однак останніми роками його інтенсивність помітно знизилася.

Про це повідомило видання Iflscience.

Кратер розташований у пустелі Каракуми і має приблизно 70 метрів у діаметрі та понад 20 метрів завглибшки. За найпоширенішою версією, він виник 1971 року після того, як радянські геологи під час пошуків нафти випадково натрапили на підземну газову порожнину. Щоб запобігти викиду токсичних газів, її підпалили, розраховуючи на швидке вигоряння. Втім, полум’я не згасло і триває донині.

За словами представниці державної енергетичної компанії «Туркменгаз» Ірини Лур’євої, 2025 року інтенсивність горіння у кратері зменшилася майже втричі. Зазначається, що дані про ослаблення полум’я також підтверджуються незалежними супутниковими спостереженнями британської компанії Capterio, яка спеціалізується на моніторингу викидів у нафтогазовій сфері.

Уряд Туркменістану пов’язує ці зміни з бурінням 2024 року поблизу кратера двох свердловин, які дозволяють відбирати частину природного газу. Водночас аналітики Capterio вважають, що зниження інтенсивності могло початися ще до цього і остаточні причини процесу залишаються незрозумілими.

Попри ослаблення полум’я кратер продовжує викидати значні обсяги метану. За даними некомерційної організації Carbon Mapper, упродовж 2022–2025 років середній рівень викидів становив близько 1300 кілограмів на годину. В жовтні 2025-го цей показник зріс до приблизно 1960 кілограмів на годину.

Фахівці наголошують, що метан є одним з найпотужніших парникових газів та утримує тепло в атмосфері значно ефективніше за вуглекислий газ. Водночас під час горіння у кратері він перетворюється на CO₂, що вважається менш шкідливим у короткостроковій перспективі. Тому повне згасання вогню може призвести до потрапляння в атмосферу більшої кількості необробленого метану.

За оцінками, метан становить близько 11% світових викидів парникових газів і є другим за поширеністю після вуглекислого газу. Саме тому питання подальшої долі кратера викликає дискусії серед екологів.

Водночас, як зазначає газета The New York Times, навіть за нинішньої динаміки малоймовірно, що «Ворота до пекла» повністю згаснуть у найближчому майбутньому.

