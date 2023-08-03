Ворожі сутички і кривава стрілянина: що відбувається в Індії напередодні саміту G20

Окремі спалахи насильства цього тижня, включаючи ймовірний розстріл трьох мусульманських чоловіків у поїзді поліцейським, викрили глибокі суспільні розколи в Індії за кілька тижнів до того, як вона вітатиме лідерів G20 у своїй столиці.

Про це інформує CNN.

Насильство спалахнуло в північному штаті Хараяна в понеділок, 31 липня, після того, як права індуїстська організація очолила релігійну процесію в регіоні Нух, де переважають мусульмани.

Зіткнення поширилися на кілька районів фінансово-технологічного центру Гуруграм, також відомого як Гургаон, де проживає понад 1,5 мільйона людей і розташовані сотні міжнародних компаній, де натовпи жорстоких людей переважно нападали на власність мусульман, підпалювали будівлі і громили магазини та ресторани.

За повідомленнями влади, щонайменше шестеро людей загинули, в тому числі двоє поліцейських і священнослужитель, який перебував у підпаленій мечеті, і понад 110 осіб були заарештовані.

Родичі Абхішека, який загинув під час громадських сутичок, несуть його тіло на ношах біля лікарні в місті Нух у штаті Хар'яна, Індія, 1 серпня 2023 року / Associated Press

Районний радник Гуруграма закликав жителів залишатися вдома і наказав закрити деякі приватні навчальні заклади та державні установи.

У той час, коли розгорталося насильство, приблизно за 1300 кілометрів на південь у штаті Махараштра в поїзді, що прямував до Мумбаї, стався ще один смертельний напад, який продемонстрував глибину міжконфесійного розколу в країні.

Поліцейський відкрив вогонь по поїзду, що рухався, вбивши чотирьох людей, в тому числі старшого констебля і трьох пасажирів-мусульман, згідно з місцевими повідомленнями і деякими членами сімей, з якими поспілкувалася CNN.

На відео, яке з'явилося після стрілянини і швидко стало вірусним, видно, як офіцер стоїть над бездиханним тілом з гвинтівкою в руці, в той час як перелякані пасажири туляться в кінці вагону.

#RPF Jawan Chetan Kumar shot dead an officer and 3 Muslims in it, and then said: If you want to live in India, vote for Modi and Yogi.

Rahul Gandhi talks about this hatred that RSS and BJP have spread in the country.#firing#NeverVoteBJP#jaipurexpress #ManipurVoilence pic.twitter.com/zTuOnz1qN9 — Md Hafizur Rahman (@MdHafiz59473117) July 31, 2023

Офіцер дивиться на тіло, потім обводить поглядом вагон, перш ніж сказати: “Якщо ви хочете голосувати, якщо ви хочете жити в Індостані (Індії), то є тільки (Нарендра) Моді і Йог (Адітьянатх)”.

Посилаючись на лідера країни, а індуїстський монах став головним міністром найбільш густонаселеного штату Індії, він, схоже, виступав за їхню популярну, але глибоко розколюючу політику.

Одна з жертв, Асгар Алі, був продавцем браслетів, який прямував на нову роботу в Мумбаї, коли стався смертельний напад, розповів CNN його двоюрідний брат Мохаммед, додавши, що у Алі залишилися дружина і четверо дітей.

“Ми небагато чули від влади, —додав він. — Але я вважаю, що це сталося через те, що ми мусульмани”.

Поліцейські затримують людей після громадських сутичок у місті Нух у штаті Хар'яна, Індія, 1 серпня 2023 року / Associated Press

Поліція заарештувала офіцера, але мотив нападу ще не встановлений, повідомила влада. Однак опозиційні політики та активісти назвали напад “злочином на ґрунті ненависті”, спрямованим проти мусульманської меншини в Індії.

Поліція не оприлюднила імена пасажирів. CNN зв'язалася з поліцією штату Махараштра, але поки що не отримала відповіді.

Асадуддін Овайсі, член парламенту і лідер політичної партії “Всеіндійський Меджліс-і-Іттехад-уль-Муслімін”, назвав це “терористичною атакою, яка була спрямована саме проти мусульман”.

Інший депутат і член головної опозиційної партії Індії Конгресу Джайрам Рамеш заявив, що це було “холоднокровне вбивство”, яке стало результатом поляризації ЗМІ та політичного ландшафту.

Образ Індії, який хочуть створити Моді та його Бхаратія джаната парті (БДП) — це образ впевненої, енергійної та сучасної наддержави — і саме його вони хочуть продемонструвати в Індії, коли лідери G20 зустрінуться в Нью-Делі наступного місяця.

Але аналітики кажуть, що ці сцени насильства підкреслюють некомфортну реальність, оскільки індуїстська націоналістична політика набирає обертів у найбільшій демократії світу після майже десятирічного правління Моді.

2 серпня сотні членів індуїстського екстремістського правого угруповання “Баджранг Дал” вийшли на вулиці кількох міст, включаючи Делі, спалюючи опудала і скандуючи гасла проти мусульман на знак протесту проти того, що вони назвали “ісламським джихадом і тероризмом”.

Асім Алі, політичний дослідник з Нью-Делі, який не має відношення до Асгара Алі, каже, що офіційне мовчання щодо нападів на релігійному ґрунті та риторики надихає радикальні групи, і що такі напади стали “більш зухвалими” з часу приходу до влади БДП майже десять років тому.

Бите скло і сміття розкидані на вулиці під час патрулювання поліцейськими після громадських зіткнень у місті Нух у штаті Хар'яна, Індія, 1 серпня 2023 року / Associated Press

“Коли ви не вживаєте заходів проти цих елементів, вони отримують сигнал, що це нормально”, — сказав він в інтерв'ю CNN. “Якби уряд виступив (проти цього), це допомогло б”.

Протягом останніх двох місяців у північно-східному штаті Маніпур вирує етнічне насильство — тема, яку Моді мало коментував публічно.

Алі побоюється, що наступного року міжконфесійна напруженість може лише посилитися, оскільки Індія готується до запеклих виборів, на яких Моді претендує на третій термін, а опозиція формує коаліцію, щоб змістити його з посади.

Зростання злочинів на ґрунті ненависті

Останні випадки насильства на рівні громад відбуваються на тлі загального зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти груп меншин.

Дослідження економіста Діпанкара Басу показало, що після перемоги БДП на виборах кількість злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти всіх меншин, зросла на 786% у період з 2014 по 2018 рік.

БДП, однак, заявляє, що не дискримінує меншини і “ставиться до всіх своїх громадян з рівністю”.

Але дослідження Басу показує — і на це вказують новини — що основний тягар цих злочинів на ґрунті ненависті спрямований проти мусульман. Активісти вказують на низку нещодавніх інцидентів, які, на їхню думку, сприяють різкому розколу між громадами Індії.

Минулого місяця головний міністр штату Ассам від БДП Гіманта Бісва Сарма звинуватив мусульман у стрімкому зростанні цін на помідори. Його звинувачення прозвучали через кілька тижнів після того, як він обрушився на колишнього президента США Барака Обаму, заявивши, що індійська поліція повинна “подбати” про численних “Хусейнів Обами” в країні, маючи на увазі мусульман країни.

Колишній президент США Обама не є мусульманином.

Тим часом Адітьянатх, головний міністр штату Уттар-Прадеш, на якого посилався поліцейський, причетний до стрілянини в поїзді, є одним з найбільш суперечливих політиків БДП.

Відколи він обійняв посаду, в штаті вже прийнято законодавство, яке, за словами критиків, має коріння в “хіндутві” — ідеологічному фундаменті індуїстського націоналізму.

Він захистив корів, тварин, які вважаються священними для індусів, від забою, а також ускладнив транспортування худоби. Він також запровадив суперечливий антиконверсійний законопроєкт, який ускладнює одруження міжконфесійних пар або перехід людей в іслам чи християнство. Деякі міста, названі на честь історичних мусульманських діячів, також були перейменовані, щоб відобразити індуїстську історію Індії.

Адітьянатх також відомий своєю провокаційною риторикою проти мусульман.

Одного разу він похвалив заборону колишнього президента США Дональда Трампа на в'їзд для громадян кількох країн з мусульманською більшістю і закликав Індію вжити аналогічних заходів, повідомляє місцевий телеканал NDTV.

Індія має одну з найбільших мусульманських громад у світі з приблизно 170 мільйонами прихильників, що становить приблизно 15 відсотків її 1,4-мільярдного населення.

Члени кабінету Адітьяната раніше заперечували звинувачення в тому, що вони пропагують індуїстський націоналізм.

Але відома мусульманська письменниця і журналістка Рана Айюб, яка багато писала про міжконфесійні зміни в Індії, каже, що нинішня політична риторика “підбадьорює” радикальні праві групи, які відчувають себе все більш захищеними і недоторканними в сучасній Індії.

“Таке відчуття, що перед тобою розгортається роман Оруелла”, — сказала вона, додавши, що побоюється за безпеку своїх мусульманських друзів і сім'ї. — Я думаю, що мовчання країни є мовчазним схваленням цієї політики ненависті”.

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