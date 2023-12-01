Ворожість Орбана до України остаточно зіштовхне Євросоюз у прірву — Politico

Назріваюча політична криза може вибухнути на саміті в середині грудня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан систематично наближає Євросоюз до межі, викликаючи занепокоєння дипломатів, які побоюються, що його негативне ставлення до України може остаточно відправити блок у прірву.

Про це пише видання Politico.

Як пише видання, майбутня політична криза може вибухнути на майбутньому саміті в середині грудня, коли лідерам Євросоюзу належить ухвалити важливе рішення щодо вступу України до блоку та укласти ключову бюджетну угоду про виділення 50 мільярдів євро для підтримки української економіки.

Орбан вимагає, щоб увесь політичний і фінансовий процес було призупинено доти, доки лідери не погодяться на масовий перегляд підтримки Києва з боку ЄС.

Деякі дипломати Євросоюзу розцінюють висловлювання Орбана як стратегію посилення тиску на Європейську комісію. Ця організація затримує виділення Угорщині суми в 13 мільярдів євро з коштів ЄС через побоювання з приводу недотримання країною стандартів Євросоюзу в галузі верховенства закону.

"Ми рухаємося до серйозної кризи", — сказав один із чиновників ЄС.

"Це завдає лідерам ЄС величезного головного болю. Хоча Угорщина становить лише 2 відсотки населення ЄС, Орбан може взяти блок у заручники, тому що він повинен одноголосно ухвалювати важливі стратегічні рішення, а вони навряд чи можуть бути серйознішими за початок переговорів про вступ до ЄС з Україною", — наголошує видання.

Нагадаємо:

Угорщина не підтримуватиме жодну пропозицію Європейського Союзу щодо початку переговорів про приєднання України до блоку, заявив Ґерґей Ґуяш, керівник апарату прем’єра Віктора Орбана.

З його слів, починати офіційні переговори з Києвом щодо приєднання до ЄС було б передчасним, і Угорщина не погодиться розпочати дискусії під час зустрічі лідерів ЄС у середині грудня.

Раніше Віктор Орбан заявив, що не підтримує просування переговорів про майбутнє членство України в Європейському Союзі, вкотре давши зрозуміти, що його країна може стати головною перешкодою на шляху Києва щодо вступу до ЄС.

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