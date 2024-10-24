Ворожий акт КНДР: Боррель зробив гучну заяву про солдатів Кім Чен Ина в Росії

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відправлення військ КНДР до Росії вважатиметься одностороннім ворожим актом з боку Північної Кореї.

Цю заяву було опубліковано в четвер, 24 жовтня, на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Головний дипломат Євросоюзу зазначив, що поглиблення військового співробітництва та постачання зброї між КНДР і Росією грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

"ЄС наполегливо закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії”, – йдеться в заяві.

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Боррель також констатував, що поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР свідчить, що РФ не зацікавлена в мирі, а навпаки, “посилює і відчайдушно шукає будь-яку допомогу для своєї війни”.

“Ця подія [відправлення солдатів КНДР до РФ] ще раз ілюструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію в регіоні та в усьому світі", – наголосив Жозеп Боррель.

Головний дипломат Євросоюзу назвав тривожною зміну позиції щодо денуклеаризації КНДР, яку висловив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він зазначив, що тим самим Росія відмовляється від своїх ключових зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), і наголосив, що “КНДР не може й ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю”.

“Постійна підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов’язана безпека Європи з безпекою Індо-Тихоокеанського регіону. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема щодо відповідей”, – підсумував свою заяву Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не спростував інформацію про перебування солдатів Північної Кореї на території Російської Федерації.

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