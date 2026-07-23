Ворожнечу розпалюють політики: опитування виявило, як насправді поляки ставляться до України

Більшість поляків закликає до співпраці з Україною попри історичні суперечки / © ТСН

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У період з 2 до 12 липня 2026 року дослідницький центр CBOS провів масштабне опитування серед 938 повнолітніх мешканців Польщі щодо їхнього ставлення до українсько-польських відносин. Результати дослідження продемонстрували глибокий розкол у суспільстві щодо історичних питань, але водночас засвідчили потужне бажання громадян об’єднатися на тлі спільної військової загрози.

Про це пише RMF24.

Скасування ордена та історичні образи

Згідно з опублікованими даними, 59% опитаних поляків підтримують рішення президента Кароля Навроцького про позбавлення українського лідера Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі — Ордена Білого Орла. Негативно цей резонансний політичний крок оцінюють лише 28% респондентів, тоді як думки щодо реальних наслідків такого рішення для самої Польщі розділилися порівну.

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Окрім того, польське суспільство демонструє вкрай жорстку позицію щодо захисту власної історичної пам’яті. Аж 84% громадян переконані, що держава зобов’язана офіційно реагувати на будь-які спроби глорифікації історичних постатей, які причетні до злочинів проти польського народу.

Проте право українців на власних національних героїв викликає значно палкіші дискусії. Близько 44% поляків готові визнати таке право сусідів навіть попри негативну роль цих діячів у спільній історії, тоді як 42% виступають категорично проти подібних компромісів.

Російська загроза та політичні ігри

Попри складні історичні суперечки, цілих 80% учасників опитування чітко усвідомлюють, що від будь-якого конфлікту між Польщею та Україною виграє виключно Росія. Ба більше, 73% респондентів відкрито звинувачують політиків обох країн у тому, що вони штучно розпалюють ворожнечу заради власних політичних дивідендів.

На цьому тлі переважна більшість поляків (75%) наголошує, що в умовах російської агресії Варшава та Київ повинні відкинути суперечки і зосередитися на співпраці заради безпеки. Водночас 52% опитаних вважають, що обидві держави мають значно більше спільних інтересів та цілей, аніж розбіжностей.

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Розкол суспільства на три табори

Щодо пріоритетів у двосторонніх відносинах, найбільше поляків (61%) очікують тісної співпраці саме у сфері безпеки, тоді як відбудова України та вшанування жертв Волинської трагедії набрали трохи більше 40% голосів.

Соціологи проаналізували настрої громадян та виділили три основні групи, найбільшою з яких є «моралісти» (46%). Вони вимагають жорсткого розрахунку за минуле, а 95% з них цілком підтримують позбавлення Зеленського польської нагороди.

Натомість 34% респондентів належать до табору «прагматиків», які дивляться у майбутнє і засуджують рішення щодо ордена. Вони майже одноголосно (96%) закликають відкласти історичні суперечки заради спільного захисту від російського агресора.

Третя і найменша група — це так звані «відсторонені» (20%), які часто не мають чіткої думки. Проте навіть серед них 54% підтримують скасування нагороди, а 55% виступають за необхідність подальшої військової співпраці з Києвом.

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Нагадаємо, після гучного конфлікту Україна і Польща заявили про нові кроки у відносинах. У Києві наголосили, що високо цінують підтримку Польщі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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