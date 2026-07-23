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Ворожнечу розпалюють політики: опитування виявило, як насправді поляки ставляться до України
Попри підтримку скандального рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди, переважна більшість поляків вважає, що політики штучно розпалюють історичну ворожнечу, яка грає виключно на руку Росії.
У період з 2 до 12 липня 2026 року дослідницький центр CBOS провів масштабне опитування серед 938 повнолітніх мешканців Польщі щодо їхнього ставлення до українсько-польських відносин. Результати дослідження продемонстрували глибокий розкол у суспільстві щодо історичних питань, але водночас засвідчили потужне бажання громадян об’єднатися на тлі спільної військової загрози.
Про це пише RMF24.
Скасування ордена та історичні образи
Згідно з опублікованими даними, 59% опитаних поляків підтримують рішення президента Кароля Навроцького про позбавлення українського лідера Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі — Ордена Білого Орла. Негативно цей резонансний політичний крок оцінюють лише 28% респондентів, тоді як думки щодо реальних наслідків такого рішення для самої Польщі розділилися порівну.
Окрім того, польське суспільство демонструє вкрай жорстку позицію щодо захисту власної історичної пам’яті. Аж 84% громадян переконані, що держава зобов’язана офіційно реагувати на будь-які спроби глорифікації історичних постатей, які причетні до злочинів проти польського народу.
Проте право українців на власних національних героїв викликає значно палкіші дискусії. Близько 44% поляків готові визнати таке право сусідів навіть попри негативну роль цих діячів у спільній історії, тоді як 42% виступають категорично проти подібних компромісів.
Російська загроза та політичні ігри
Попри складні історичні суперечки, цілих 80% учасників опитування чітко усвідомлюють, що від будь-якого конфлікту між Польщею та Україною виграє виключно Росія. Ба більше, 73% респондентів відкрито звинувачують політиків обох країн у тому, що вони штучно розпалюють ворожнечу заради власних політичних дивідендів.
На цьому тлі переважна більшість поляків (75%) наголошує, що в умовах російської агресії Варшава та Київ повинні відкинути суперечки і зосередитися на співпраці заради безпеки. Водночас 52% опитаних вважають, що обидві держави мають значно більше спільних інтересів та цілей, аніж розбіжностей.
Розкол суспільства на три табори
Щодо пріоритетів у двосторонніх відносинах, найбільше поляків (61%) очікують тісної співпраці саме у сфері безпеки, тоді як відбудова України та вшанування жертв Волинської трагедії набрали трохи більше 40% голосів.
Соціологи проаналізували настрої громадян та виділили три основні групи, найбільшою з яких є «моралісти» (46%). Вони вимагають жорсткого розрахунку за минуле, а 95% з них цілком підтримують позбавлення Зеленського польської нагороди.
Натомість 34% респондентів належать до табору «прагматиків», які дивляться у майбутнє і засуджують рішення щодо ордена. Вони майже одноголосно (96%) закликають відкласти історичні суперечки заради спільного захисту від російського агресора.
Третя і найменша група — це так звані «відсторонені» (20%), які часто не мають чіткої думки. Проте навіть серед них 54% підтримують скасування нагороди, а 55% виступають за необхідність подальшої військової співпраці з Києвом.
Нагадаємо, після гучного конфлікту Україна і Польща заявили про нові кроки у відносинах. У Києві наголосили, що високо цінують підтримку Польщі від початку повномасштабного вторгнення Росії.