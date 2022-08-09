Восени будуть останні місяці для Лукашенка і його режиму: ексголова СБУ дав прогноз

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка рухне восени 2022 року.

Про це заявив ексголова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Еспресо".

Він пояснив, що у Білорусі вже проблеми з економікою і державним устроєм. А восени, на думку Наливайченка, розвалиться і режим Лукашенка, і білоруська економіка через підтримку російської агресії та співучасть у ній.

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"Лукашенко, білоруські війська та білоруські частини і аеродроми виступили співагресором проти України. Це навіки зганьбило і самого Лукашенка, і збройні сили Білорусі, і всіх, хто сприяє російському агресору. Економіка і державний устрій Білорусі сиплеться. Восени будуть останні місяці для Лукашенка і його режиму при владі в Білорусі. Розвалиться і режим, і білоруська економіка через підтримку російської агресії та співучасть у ній", - заявив Наливайченко.

Також Наливайченко закликав запровадити візовий режим з Білоруссю.

"В нас зараз з ними кордон закритий. Візовий режим треба обов'язково запровадити, як ми запровадили і з РФ. Єдине виключення зробити для представників громадських організацій і білоруської вільної преси. Для окремих категорій осіб можна було б залишити і безвізовий режим, але, в принципі, треба обмежувати", - додав він.

Нагадаємо, Лукашенко зробив прогноз щодо Білорусі.

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