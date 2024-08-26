"Восени у РФ будуть дуже цікаві речі": соціолог дав невтішний прогноз для Кремля

Кризові моменти та проблеми у російському суспільстві були передбачуваними.

До кінця поточного року невдоволення владою серед росіян лише зростатиме і буде масштабуватись.

Таку думку в етері Еспресо висловив доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Він заявив, що кризові моменти та проблеми у російському суспільстві були передбачуваними.

"Курська операція ЗСУ, яку президент Зеленський назвав військово-політичною, власне, прискорила проблеми у РФ. Зокрема, примару мобілізації, яка витає у РФ, а також ще більшого тиску на ринок праці та на очікування самих росіян в питанні виїжджати чи не виїжджати з території РФ. Я б назвав це точками кристалізації, на які буде нарощуватись далі невдоволення всередині Росії", - пояснив Шульга.

Експерт зазначив, що до кінця року ситуація в економічній та соціальній сфері у Росії буде лише погіршуватися.

"Протягом осені ми з вами станемо свідками не політичних проявів незадоволення, зародки яких різних форм ми бачимо на прикордонних територіях РФ. Далі буде відбуватись масштабування невдоволення росіян. Це будуть різні форми невдоволення — аудіальні, візуальні й просто коментарі. До кінця поточного року точки кристалізації невдоволення росіян будуть масштабуватись. Фактично ситуація в Росії тріщатиме по швах до кінця цього року", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітик пояснив, чому Путін ігнорує ситуацію в Курській області.

Крім того, ми також інформували, що Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну.

Читайте також: