"Воскресла" на власних похоронах: 15-річна дівчина раптом опритомніла у труні (відео)

Похорон / © Freepik

Реклама

У гватемальському селищі Ель-Хокоте 15-річна Юлейді Іскотояк опритомніла безпосередньо під час власної панахиди. Підліток провела близько восьми годин у закритій труні, поки рідні не помітили її рух під оглядовим склом.

Про цей випадок повідомив місцевий телеканал TV SAC.

Реклама

Історія розпочалася з раптового погіршення стану здоров’я дівчини. Вона згадала, що перед втратою свідомості відчула гострий біль.

Реклама

«У мене дуже сильно заболіло серце. З’явилося відчуття важкості, а далі я просто знепритомніла», — розповіла Юлейді.

Батько дівчини Авраам, місцевий пастор, одразу повіз доньку до найближчої клініки. Дорогою стан підлітка погіршився. Чоловік зупинив авто й спробував перевірити дихання та пульс, але нічого не відчув. Вирішивши, що донька померла, батько не викликав медиків і не доїхав до лікарні. Натомість він розвернув автомобіль, придбав труну та привіз дівчину додому.

У будинку зібралися родичі, сусіди та парафіяни церкви. Юлейді перебувала в закритій труні близько восьми годин, поки її мати Лесвія Ріос не помітила під оглядовим склом ледь вловимий рух.

Присутні відкрили віко та витягли підлітка на повітря. Опритомнівши, дівчина одразу попросила води. Метушню та шок свідків події зафіксували на відео. Батько та сама Юлейді вважають її порятунок божественним втручанням.

Реклама

«Я не можу дякувати Богові достатньо за все, що він зробив у моєму житті», — зазначила вона.

З медичного погляду історія лишається загадкою, адже перед похороном дівчину не оглядав лікар і свідоцтва про смерть ніхто не видавав. Чому вона так довго перебувала без тями з ледь помітними ознаками життя — невідомо. Це могла бути каталепсія або глибока непритомність.

Нагадаємо, 16-річний підліток у Канаді ледь не загинув на скелі після того, як спланував свій маршрут за допомогою штучного інтелекту.

Новини партнерів

Новини партнерів