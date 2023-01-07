Восьма зустріч саміту "Рамштайн" на підтримку України: очільниця Міноборони Німеччини назвала дату

Наступна, восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня 2023 року.

Про це йшлося під час розмови очільниці Міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт із головою Пентагону Ллойда Остіна, сказано у пресрелізі на сайті оборонного відомста.

"Міністр оборони Ламбрехт розмовляла з міністром оборони Ллойдом Остіном сьогодні під час своєї першої міжнародної телефонної конференції в новому році. У рамках підготовки до майбутньої зустрічі в Рамштайні 20 січня 2023 року головними темами переговорів були поточна воєнна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення оборонної боротьби України, зокрема щодо бронетранспортерів та системи протиповітряної оборони Patriot", - зазначили у Міноборони ФРН.

За інформацією Пентагону, у засіданні 20 січня візьмуть участь очільники оборонних відомств 50 країн світу.

"Разом і в тісній координації з нашими американськими союзниками ми робимо наступний крок у підтримці України в її мужній боротьбі проти жорстокої агресивної війни Росії. Разом із нашими союзниками ми ще раз демонструємо, що об’єднані на підтримку України, діючи як єдине ціле та в тісній координації. Разом ми - сильніші", - наголосила Крістіне Ламбрехт.

Підсумки саміту "Рамштайн-7"

Сьомий саміт у форматі "Рамштайн", присвячений військовій допомозі Києву, відбувся 16 листопада. З українського боку був присутній міністр оборони України Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк. Головною темою очікувано стало посилення протиповітряної оборони України.

Основною темою на засіданні "Рамштайн-7" було створення ешелонованої системи ППО. За підсумками саміту Резніков зазначив, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

Також Україна отримала пакети військової допомоги від Швеції й Канади, додаткові системи протиповітряної оборони HAWK від Іспанії, боєприпаси від Польщі, Німеччини та Греції.

Рекордний пакет допомоги від США, Росія не дотрималася "різдвяного перемир'я" – головні новини

Читайте також: