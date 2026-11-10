ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Восьма зустріч за рік: Путін переговорив з Лукашенком у Ново-Огарьово — що відомо

Переговори відбулися в резиденції російського очільника Ново-Огарьово в Підмосков’ї.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Восьма зустріч за рік: Путін переговорив з Лукашенком у Ново-Огарьово — що відомо

Путін і Лукашенко

Президент Росії Володимир Путін напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Це вже шоста особиста зустріч Путіна та Лукашенка від початку 2026 року і восьма за останні 12 місяців.

Під час зустрічі Путін подякував Лукашенку за допомогу в організації гуманітарних обмінів у межах війни Росії проти України.

Також російський президент зазначив, що постійно підтримує контакт із Лукашенком.

Зазначимо, саміт ОДКБ відбудеться на тлі продовження російської війни проти України та активізації контактів між Москвою і Мінськом.

Тим часом, за даними СЗР України, Білорусь планує спрямувати майже п’яту частину бюджетних видатків на оборону, правоохоронні органи та безпеку.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie