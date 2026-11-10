Путін і Лукашенко

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Президент Росії Володимир Путін напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Це вже шоста особиста зустріч Путіна та Лукашенка від початку 2026 року і восьма за останні 12 місяців.

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Під час зустрічі Путін подякував Лукашенку за допомогу в організації гуманітарних обмінів у межах війни Росії проти України.

Також російський президент зазначив, що постійно підтримує контакт із Лукашенком.

Зазначимо, саміт ОДКБ відбудеться на тлі продовження російської війни проти України та активізації контактів між Москвою і Мінськом.

Тим часом, за даними СЗР України, Білорусь планує спрямувати майже п’яту частину бюджетних видатків на оборону, правоохоронні органи та безпеку.

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