Востаннє говорив із мамою в день її народження: іноземець-доброволець загинув в Україні, тіло досі не знайшли

Загиблий доброволець з Мексики. Фото: El País 50

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Колишній поліцейський Маріо Альберто Ловер Мартінес з Мексики «зник безвісти» на війні в Україні. Він воював в Інтернаціональному легіоні. Востаннє зв’язувався зі своєю родиною приблизно 7 червня 2025 року. Родина досі чекає на його останки.

Про це повідомляє El País 50.

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В офіційному звіті зазначено, що він «зник безвісти», але це є формальністю, яка перешкоджає виплаті компенсації. Його родичі не знають, чи було знайдено його тіло. За документами його тіло залишається на місці події. Щоб розпочати процес репатріації, вони повинні чекати перемир’я між Києвом і Москвою.

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За інформацією видання, чоловік телефонував з передової в день народження своєї матері Амалії. Він був елітним солдатом Федеральної поліції, яку розформували. У лютому 2025 року запився до складу іноземних добровольців Збройних Сил України на війну з Росією.

Журналісти зазначають, що у його родини була група в WhatsApp, де він повідомляв їм, коли йтиме на бойові завдання. За словами Ернеста Сарате, його двоюрідного брата, той сказав, що скоро повернеться, і надіслав відео, на яких його підрозділ разом молиться перед місією. Однак через два дні вони отримали повідомлення від його командира, колумбійця на ім’я Данте, в якому повідомлялося, що їхній родич загинув у прикордонній зоні між двома країнами внаслідок нападу, в якому були задіяні бомбардування безпілотником та стрілянина.

Посольство Мексики в Україні порадило родичам просто чекати.

Пошук останків вважається складним через час, що минув, та погодні умови в цьому районі, особливо після минулої зими. Крім того, щоб претендувати на будь-яку фінансову компенсацію, член родини повинен безпосередньо поїхати до України для проходження тестування ДНК.

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Офіційного підтвердження його смерті немає. Процес репатріації загальмовано.

Що відомо про колишнього поліцейського, який воюював в Україні

Ловеру було 37 років, коли він вирішив поїхати до України. Його кар’єра розпочалася у 18 років, коли він вступив до лав армії, зокрема у військову зону в Чьяпасі. Там він залишався трохи більше восьми років. Потім приєднався до Федеральної поліції, де прослужив п’ять років. Під час служби в цих силах Ловер прагнув вступити до жандармерії, елітного підрозділу. З цією метою він спеціалізувався, отримав юридичний ступінь за внутрішньою програмою та пройшов інтенсивну підготовку, включаючи навчання з морською піхотою США, а також навчання військовій стратегії та технологіям з інструкторами з Близького Сходу.

Згодом він вирішив приїхати на роботу в Україну. Ловер полетів до Німеччини, а потім сів на поїзд з Польщі, щоб прибути до Києва.

Уряд Мексики не розголошує, скільки його громадян беруть участь у конфлікті в Україні. За повідомленнями ЗМІ та неофіційними джерелами, щонайменше семеро громадян Мексики загинули, воюючи на боці українських військ між 2024 і 2026 роками.

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