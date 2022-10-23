Востаннє так було перед вторгненням 24 лютого: Білорусь закрила доступ до відео з камер на дорогах

У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни.

Про це інформує білоруський Telegram-канал "Флагшток".

Як виявилося, картинка з камерами оновлювалася 1 раз і показала оцінку стану дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Від початку доступ до камер здійснювався через сайт, проте після 24 лютого ця функція була відключена.

Крім того, за даними видання, на останньому погодному сервісі, який показував картинку з основних автомагістралей Білорусі, доступ до камер зник 20 жовтня.

Як зауважується, за понад місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

На думку "Флагштоку", у Білорусі начебто триває підготовка до вторгнення. Там привозяться понтонні мости і тренуються частини забезпечення, в тому числі військові медики. Паралельно з цим в Литві оголошені військові навчання "Залізний вовк", а в Польщі проходять навчання "Пума".

Що відбувається у Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

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Нещодавно Лукашенко заявив про створення спільного з Росією угруповання військ, а 16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

За даними білоруських ЗМІ, в країні триває прихована мобілізація. Чоловіки в Білорусі почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони РБ заспокоюють, що повістки нібито роздають для "обліку даних". Проте стало відомо, що повістки розсилають, зокрема, демобілізованим дембелям 5-ї СЗГ у м. Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори. Також є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим десантникам.

Помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін заявив, російські окупаційні війська зможуть знову піти в наступ на Україну з території Білорусі навесні, оскільки ворог встигне накопичити сили й ресурси. Він наголосив, що зараз ймовірність вторгнення з території Білорусі низька.

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