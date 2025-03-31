Востаннє так злякалися, коли почалася велика війна: як сім’я українців пережила землетрус у Бангкоку

Землетрус у Таїланді / © Associated Press

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Українська сім’я, яка втекла від війни на Батьківщині, пережила руйнівний землетрус у Бангкоку (Таїланд.

Їхню історію розповідає ВВС-Україна.

Ростислав і Дарина разом зі своїми дітьми-двійнятами приїхали в Бангкок на відпочинок. Восени 2022 сім’я разом із двома немовлятами виїхала з України. Чоловік стверджує, що має право на виїзд за кордон через хворобу.

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Подружжя розповідає, що вони вийшли з тридцятиповерхового хмарочоса, в якому разом зі своїми дітьми поселилися на час відпустки у Бангкоку.

«Була велика спека, десь 36 градусів, мені здалося, що саме через це у мене почали заплутуватися ноги», — згадує Дарина.

«Я йшов дорогою, і мене раптом повело вбік. Це було схоже на те, ніби перебрав алкоголю, хоча ми звісно нічого не пили», — пояснює Ростислав.

Через кілька секунд подружжя помітило, що люди на вулиці почали бігти від хмарочосів

«Ми почали здогадуватися, що відбувається. Аж раптом бачимо — перед нами величезний хмарочос ходить ходуном», — згадує чоловік.

Подружжя схопило дітей і кинулися бігти за натовпом в бік основної вулиці. Через деякий час друга хвиля людей пробігла повз сім’ю. Це була повторна хвиля землетрусу.

«Ми вирішили, що бігти далі не будемо і помандрували далі. Інтернету не було, на дорозі був повний колапс», — згадують українців

Подружжя боїться повертатися в готель через загрозу повторного землетрусу. Помешкання, яке вони орендували, розташоване в одному з хмарочосів Бангкоку. У будівлі з’явилися тріщини. Сім’я шукає нове житло, але наразі майже все вже зайняте.

«Останній раз нам так було страшно, коли почалася велика війна і Росія почала бомбити Україну. Досвід такий собі», — додав Ростислав.

Нагадаємо, що у М’янмі під час землетрусу загинуло вже понад 1600 осіб.

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Дата публікації 18:30, 28.03.25 Кількість переглядів 18 "Раптом будівля труситься, люди кричать" і хмарочос рухнув - кадри землетрусу