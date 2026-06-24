ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
2 хв

"Вот єта, на**й, война": РФ розривають нові вибухи, горить ключовий завод в Оренбурзі (відео)

Росіяни в істериці через атаку БпЛА по Оренбургу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
"Вот єта, на**й, война": РФ розривають нові вибухи, горить ключовий завод в Оренбурзі (відео)

Вночі 24 червня безпілотники атакували газопереробний завод в Оренбурзі. Місцеві жителі активно викладають свої емоції до Мережі. Бідкаються, що дуже багато влучань.

Про це пишуть росЗМІ.

«Просто п***ць. Еххе, бл**ь! Ця, на**й, війна цікава», — каже росіянин.

Удар по заводу РФ: що відомо

У середу, 24 червня, безпілотники здійснили масовану атаку на Оренбурзьку область РФ. Під ударом опинилося промислове підприємство — ймовірно, місцевий газопереробний завод, де після вибухів виникла пожежа.

Про атаку заявив губернатор регіону Євген Солнцев. За його словами, частину дронів нібито вдалося збити над промисловою зоною. Водночас у мережі повідомляють про влучання по об’єкту та кілька осередків займання на його території.

На місці працюють екстрені служби. Офіційно про постраждалих не повідомляли.

Місцеві жителі також повідомляють про серію вибухів і підтверджують пожежу після атаки. За попередньою інформацією, у промисловій зоні зафіксовано щонайменше три осередки загоряння.

Оренбурзький газопереробний завод є одним із ключових підприємств газової галузі РФ і входить до структури «Газпрому». Він відіграє важливу роль у переробці природного газу та виробництві газохімічної продукції.

Крім того, під ударом міг опинитися і гелієвий завод, що спеціалізується на видобутку та обробці компонентів природного газу.

На тлі атаки в місцевому аеропорту тимчасово обмежували прийом і відправлення рейсів — це пояснили заходами безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня серія вибухів пролунала також в тимчасово окупованому Криму. У Севастополі після ударів зникло електропостачання. Місцева окупаційна влада заявила про нібито збиття понад десяти дронів, однак водночас підтвердила блекаут і пошкодження інфраструктури. За даними місцевих джерел, по головній електропідстанції могло бути кілька влучань, після чого виникла масштабна пожежа — густий дим було видно за десятки кілометрів. Також повідомляється про займання на військових об’єктах росіян. Фахівці оцінюють наслідки ударів і намагаються відновити електропостачання. Офіційна інформація про постраждалих наразі відсутня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
491
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie