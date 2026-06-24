"Вот єта, на**й, война": РФ розривають нові вибухи, горить ключовий завод в Оренбурзі (відео)

Реклама

Вночі 24 червня безпілотники атакували газопереробний завод в Оренбурзі. Місцеві жителі активно викладають свої емоції до Мережі. Бідкаються, що дуже багато влучань.

Про це пишуть росЗМІ.

«Просто п***ць. Еххе, бл**ь! Ця, на**й, війна цікава», — каже росіянин.

Реклама

Дата публікації 09:08, 24.06.26 Кількість переглядів 13 Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі

Удар по заводу РФ: що відомо

У середу, 24 червня, безпілотники здійснили масовану атаку на Оренбурзьку область РФ. Під ударом опинилося промислове підприємство — ймовірно, місцевий газопереробний завод, де після вибухів виникла пожежа.

Про атаку заявив губернатор регіону Євген Солнцев. За його словами, частину дронів нібито вдалося збити над промисловою зоною. Водночас у мережі повідомляють про влучання по об’єкту та кілька осередків займання на його території.

На місці працюють екстрені служби. Офіційно про постраждалих не повідомляли.

Місцеві жителі також повідомляють про серію вибухів і підтверджують пожежу після атаки. За попередньою інформацією, у промисловій зоні зафіксовано щонайменше три осередки загоряння.

Реклама

Оренбурзький газопереробний завод є одним із ключових підприємств газової галузі РФ і входить до структури «Газпрому». Він відіграє важливу роль у переробці природного газу та виробництві газохімічної продукції.

Крім того, під ударом міг опинитися і гелієвий завод, що спеціалізується на видобутку та обробці компонентів природного газу.

На тлі атаки в місцевому аеропорту тимчасово обмежували прийом і відправлення рейсів — це пояснили заходами безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня серія вибухів пролунала також в тимчасово окупованому Криму. У Севастополі після ударів зникло електропостачання. Місцева окупаційна влада заявила про нібито збиття понад десяти дронів, однак водночас підтвердила блекаут і пошкодження інфраструктури. За даними місцевих джерел, по головній електропідстанції могло бути кілька влучань, після чого виникла масштабна пожежа — густий дим було видно за десятки кілометрів. Також повідомляється про займання на військових об’єктах росіян. Фахівці оцінюють наслідки ударів і намагаються відновити електропостачання. Офіційна інформація про постраждалих наразі відсутня.

Реклама

Новини партнерів