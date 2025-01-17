Словацькому уряду може бути оголошений вотум недовіри – опозиціонер

За словами політика, наразі уряд в Словаччині є дуже нестабільним.

Уряд Словаччини під керівництвом Роберта Фіцо припустився багатьох помилок і невдовзі може отримати вотум недовіри.

Про це повідомив лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка в інтерв’ю міжнародній оглядачці ТСН Яні Слєсарчук.

Він зазначив, що в Словаччині спостерігаються економічні проблеми, зростання податків та цін, а в уряді – нестабільність.

"Я як опозиційний політик бачу що цей уряд припустився багатьох помилок і тому вотум недовіри може бути. Може статися дійсно", – пояснив політик.

Лідер партії додав, що в незалежності від голосування уряд нинішній уряд нестабільний: "парламентарі переходять з фракції до фракції".

"Дуже важливо поставити в парламенті це питання та продемонструвати прем’єру, що ми не задоволені", – наголосив політик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фіцо зрадив Словаччину! Його КОНКУРЕНТ приїхав до Зеленського! Ексклюзив ТСН з Міхалом Шимечкою.

Нагадаємо, влада коаліції Фіцо похитнулася, її перевага у парламенті становить лише 2 голоси.

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