Вотум (не)довіри Трампу: проміжні вибори до Конгресу - чи вдасться демократам взяти обидві палати і що отримає Україна

Після проміжних виборів до Конгресу, Трамп може втратити більшість в двох палатах і постати перед ще одним імпічментом.

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У США проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться вже цього вівторка, 3 листопада, завжди припадають на середину строку повноважень президента. Дуже часто їх ще називають своєрідним референдумом політики, яку провадить Білий дім. У сучасній американській історії втримати контроль над обома палатами Конгресу після перших двох років при владі вдавалося лише двом президентам - Джиммі Картеру та Джорджу Бушу-молодшому. Однак обидва мали набагато вищий рейтинг схвалення, на відміну від чинного американського президента.

Дональд Трамп підійшов до свого «референдуму» з одним із найнижчих за всю історію рейтингів схвалення - від 30% до 36% за різними опитуваннями, втративши 28% підтримки навіть серед тих, хто голосував за нього на президентських виборах у 2024 році. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зробити вартість життя американців доступнішою: знизити ціни на оренду житла, пальне на заправках та продукти харчування в супермаркетах. У підсумку за майже два роки його президентства ціни на дизель та бензин зросли на 73% та 39% відповідно, на продукти харчування - на 3,5%, на оренду житла - на 5%.

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Серед основних причин невдоволення політикою адміністрації Трампа американці якраз і називають зростання вартості життя - інфляцію, дорогі продукти в супермаркетах і стрімке зростання вартості пального. При цьому, 80% опитаних повʼязують це з розпочатою США війною в Ірані. Щодо дизельної оборудки з Путіним, за рахунок якої Трамп, вочевидь, сподівався, дещо знизити ціни, і тут американці не прихильні до його дій. 58% не схвалюють політику Білого дому щодо війни Росії проти України, а 61% - проти закупівлі США російської нафти та дизелю, поки триває війна.

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За день до проміжних виборів до Конгресу загальнонаціональні опитування показують 53% перевагу демократів над республіканцями, які мають 44%. Більшість опитувань дають більш стійку перевагу демократів саме в Палаті представників. Тож все вирішуватиметься в останню хвилину в ключових штатах. Але ці проміжні вибори до Конгресу точно стануть одними з найбільш визначальних не лише для самих США. За ними без перебільшення спостерігає весь світ. Що ці вибори принесуть Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що робитимуть республіканці після втрати Конгресу? Трамп публічно говорив, що в разі програшу на проміжних виборах йому загрожуватиме імпічмент, обіцяв по $5 тис. кожному, хто проголосує за республіканців, провів рекордну кількість передвиборчих мітингів і навіть зарозуміло говорив, що може сказати найтупіші речі, бо MAGA-фани (від передвиборчого слогану Трампа Make Americq Great Again - Ред.) всеодно йому аплодуватимуть. Проте навіть MAGA-фани постили в соцмережах відео з цінами на АЗС, звинувачуючи в здорожчанні пального війну в Ірані, яку Трамп фактично програв.

Й хоч спікер Палати представників Майк Джонсон переконує, що соцопитування помиляються, і республіканці збережуть більшість у нижній палаті, Трамп вже заявив, що «стане містером вето». Тобто, ветуватиме все, що ухвалить Конгрес, якщо більшість після виборів там буде в руках демократів.

Дійсно, соцопитування дуже часто помиляються, бо люди неохоче кажуть про свій вибір. Це доводять майже кожні американські вибори. Як і те, що вирішальну роль у підсумку відіграють низка ключових штатів, де кандидати йдуть нога в ногу й результат неможливо передбачити до останньої хвилини. Проте саме на цих проміжних виборах республіканці ризикують втратити навіть ті штати, які вважалися традиційно червоними (прореспубліканськими, синій - це колір демократів - Ред.).

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Щоб взяти під контроль Конгрес, демократам треба здобути по чотири місця у Сенаті та Палаті представників. Опитування The New York Times та Siena University показує, що демократи випереджають республіканців майже у всіх семи штатах, які визначать долю Сенату. Не допомогли, як бачимо, навіть рекордні $446 млн, які Ілон Маск - найбагатша людина в світі - вклав у підтримку республіканців. The Guardian підрахувала, що на ці гроші він би міг запустити в космос півдюжини ракет SpaceX.

В яких штатах вирішується майбутній склад Конгресу? Американські медіа називають різне число штатів - від семи до дванадцяти - де результати виборів визначать, у кого буде більшість у Сенаті. Для Палати представників картина ще ширша - від 30 до 50 конкурентних округів. ТСН.ua не аналізуватиме кожен із них, зосередившись на найбільш показових та важливих тенденціях.

По-перше, на виборах до Сенату республіканці ризикують втратити свої традиційні штати. Наприклад Північна Кароліна не обирала демократа від 2008 року. Техас - останні 32 роки. Канзас - від 1932 року.

Головна причина невдоволення людей у цих штатах - економічна політика Трампа через війну в Ірані, та запроваджені ним експортні мита в рамках його торговельної війни зі всім світом. Наприклад фермери в Канзасі, які десятиліттями голосували за республіканців, зараз можуть підтримати демократа, бо дії Трампа завдали шкоди їхнім бізнесам. У Техасі до розчарування фермерів додається невдоволення імміграційними рейдами та обмеженням доступу до абортів. У Північній Кароліні серед головних проблем 82% опитаних назвали здорожчання медичного страхування.

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По-друге, рекордна кількість виборців - понад 54 млн - проголосували достроково. Для порівняння, на проміжних виборах до Конгресу у 2022 році таких було 46 млн. На додачу, хоч республіканці й закликають не вірити соцопитуванням, проте все ж визнають, що їхній результат також багато в чому залежить від явки. Але розчаровані виборці Трампа можуть просто проігнорувати ці вибори. Адже у 2022 році за Трампа віддали голоси також ті, хто не підтримував жодну з партій, чи не міг визначитися, за кого голосувати.

По-третє, є великий ризик, що Трамп може взагалі не визнати результати виборів, якщо республіканці програють і Сенат, і Палату представників. Як це було у 2020 році, що призвело до штурму Капітолію. В американських медіа дуже багато публікацій із можливими сценаріями розвитку подій: від судових оскаржень, до заяв команди чинного президента про втручання іноземних держав. Проте найголовніше, сам Трамп заявив, що визнає ці вибори, якщо вони будуть чесними. А для нього програш - це вже нечесність.

Що отримає Україна? За двох сценаріїв - втрати республіканцями більшості в одній чи одразу в двох палатах - США поринуть у політичний хаос. Трамп не підписуватиме закони, які ухвалюватиме Конгрес.

Так, демократи можуть прийняти законодавчий акт щодо підтримки України, який передбачатиме військову допомогу. Проте президент має його затвердити, а очільник Пентагону - фактично дати зелене світло на передачу чи продаж Україні зброї. Але й міністерство війни ризикує бути паралізованим. Демократи не приховують, що після виборів почнуть розслідування щодо роботи Піта Гегсета. Про його відставку вже давно ходять чутки.

До того ж, низка європейських ЗМІ попереджає: якщо Трамп втратить вплив на Конгрес, він може повністю зосередитися на зовнішній політиці, де має більшу свободу дій. У НАТО побоюються, що Трамп може вивести ще більше американських військ з Європи та ще більш зухвало здійснювати тиск, щоб Україна погодилася на капітуляційні вимоги Росії.

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