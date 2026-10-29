Вовк пошматував 8-річну дівчинку: нові моторошні подробиці

Сірий вовк

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У Німеччині в парку дикої природи Йоганнісмюле (Johannismühle), неподалік Берліна, вовк напав на восьмирічну дівчинку. Дитина зазнала серйозних травм голови. Її доправили до лікарні рятувальним гелікоптером. Інцидент стався вранці в середу, 28 жовтня, під час спеціальної програми для дітей.

Про це повідомляє видання LADbible.

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За даними поліції, повідомлення про напад на дитину надійшло близько 9:30 за місцевим часом. На місце події в районі Барута оперативно прибули екстрені служби, зокрема рятувальний гелікоптер.

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Правоохоронці підтвердили, що дівчинка зазнала тяжких травм унаслідок нападу щонайменше однієї дикої тварини у вольєрі. За інформацією місцевих ЗМІ, постраждала отримала травми голови.

Інцидент відбувся на очах в інших дітей, які перебували поруч.

Чому діти відвідували парк до відкриття?

Як повідомила влада округу Тельтов-Флемінг, дівчинка брала участь у програмі «Доглядач зоопарку на один день». Група дітей приїхала до парку до його офіційного відкриття о 10:00, у супроводі досвідчених працівників.

За даними місцевої влади, завдяки оперативним діям доглядача вдалося запобігти травмуванню ще двох дітей, які перебували поблизу.

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Після інциденту представники влади також організували підтримку чотирьом людям, серед яких троє дітей.

Парк закрили, поліція розслідує напад

Поліція розпочала розслідування можливого заподіяння тілесних ушкоджень через необережність. Правоохоронці встановлюють обставини нападу та з’ясовують, як дика тварина змогла травмувати дитину.

Парк дикої природи Йоганнісмюле оголосив про тимчасове закриття до 2 листопада. Причин такого рішення адміністрація публічно не пояснила.

Найближчим часом парк також мають відвідати представники місцевого управління ветеринарії та безпеки харчових продуктів. Вони перевірять умови утримання тварин і дотримання відповідних вимог.

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У парку утримують сірих та арктичних вовків

Парк Йоганнісмюле розташований неподалік Берліна й утримує різні види диких тварин, зокрема сірих та арктичних вовків. Серед інших мешканців — ведмеді, бізони, рисі, олені та лами.

Видання LADbible звернулося до адміністрації парку по додаткові коментарі. Розслідування обставин нападу триває.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії незнайомий чоловік кинув трирічного хлопчика до вольєра з крокодилами в зоопарку Джонсона. Дитина перенесла сім операцій.

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