Вовк жорстоко напав на 8-річну дівчинку в парку: дитина у лікарні з тяжкими травмами

Вовк / © pexels.com

Реклама

У німецькому парку Йоганнісмюле вовк напав на восьмирічну дитину всередині вольєра. Дівчинку з тяжкими травмами голови терміново доправили до лікарні рятувальним гелікоптером.

Про це повідомляє видання LADbible.

Реклама

Подія сталася 28 жовтня близько 09:30 у містечку Барут/Марк на південь від Берліна. Після повідомлень про напад тварини на дитину на місце виїхали поліція та медики.

Реклама

За даними правоохоронців, у вольєрі на дитину напала та серйозно її поранила щонайменше одна дика тварина. В цей момент разом із дівчинкою там перебували ще двоє дітей і співробітник парку.

Внаслідок нападу дитина дістала тяжкі травми голови. Очевидцям, рятувальникам і працівникам парку надають психологічну підтримку.

Офіційно парк дикої природи відчиняється о 10:00. Наразі на сайті закладу зазначено, що він залишатиметься зачиненим до 2 листопада. Слідчі з’ясовують усі обставини події, зокрема чому діти перебували всередині вольєра до початку роботи парку.

У парку Йоганнісмюле мешкають сірі та арктичні вовки, а також ведмеді, бізони, рисі, олені й лами.

Реклама

Нагадаємо, в зоопарку в американському штаті Пенсильванія 17-місячний хлопчик проліз до вольєра з хижаками та ледь не втратив руку. Доки перехожі рятували дитину, її батьки сиділи на лавці за дев’ять метрів і дивилися в телефони.

Новини партнерів

Новини партнерів