Воєнна загроза з боку Росії щодо країн Балтії зросла – естонська розвідка

У розвідці зазначили, що перемога України у війні проти Росії підвищила б безпеку в балтійському регіоні.
Естонська розвідка повідомила про зростання небезпеки воєнного тиску Росії на країни Балтії та ризиків у сфері безпеки для цих країн у середньостроковій та довгостроковій перспективах.
Про це йдеться у щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, опублікованій 8 лютого.
Зазначається, що військовий напад Росії на Естонію 2023 року є малоймовірним. Усе тому, що дислоковані раніше поблизу естонського кордону підрозділи російської армії на сьогодні воюють на території України.
"Водночас зовнішньополітичні амбіції Росії, зумовлені войовничістю Кремля та імперіалізмом, значно збільшили загрозу безпеці. Якби Росія досягла дипломатичного або воєнного успіху в Україні, це збільшило б ризик політичного й військового тиску Кремля на країни Балтії в середині 2020-х років", – йдеться в доповіді естонської розвідки.
Там попередили, що безпекову ситуацію в Балтійському регіоні цього року можуть ще більше загострити російські плани щодо проведення масштабних військових навчань біля західних кордонів РФ на два роки раніше від запланованого часу.
У розвідці наголосили, що Росія вважає країни Балтії найуразливішою частиною НАТО. Тож балтійські країни стануть центром військового тиску в разі конфлікту між Москвою та Альянсом. Очікується, що саме з цієї причини РФ, найімовірніше, віддасть пріоритет відновленню свого послабленого у війні в Україні військового потенціалу безпосередньо біля кордону з Естонією.
"Кількісне відновлення можливостей цих частин займе до чотирьох років. Із погляду балтійських держав, у Росії ще достатньо сил, щоб чинити серйозний воєнний тиск у нашому регіоні", – зазначили в естонській розвідці.
У доповіді також вказано, що Естонії важливо показати свою військову готовність НАТО, щоб відбити в Москви спокусу перевірити гарантії безпеки Альянсу.
"Імовірність воєнного конфлікту між НАТО та Росією зросла б, якби Росія досягла своїх стратегічних цілей в Україні. Отже, перемога України у війні проти Росії також підвищить безпеку в регіоні", – вважають у розвідці.
Нагадаємо, у грудні 2022 року віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив: "Якщо ми не зупинимо Росію, у нас є 100% гарантія, що воєн буде більше". За словами Яблонського, у "російському списку цілей" перебувають Польща та країни Балтії.
Тоді ж видання The Guardian інформувало, що пов’язане з Кремлем неонацистське воєнізоване угруповання "Русич" закликало своїх членів надати розвіддані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.
На думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, президент РФ Володимир Путін розглядав вторгнення до України лише як підготовку до війни з НАТО. Наступними цілями могли стати країни Балтії.
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