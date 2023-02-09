Воєнна загроза з боку Росії щодо країн Балтії зросла – естонська розвідка

У розвідці зазначили, що перемога України у війні проти Росії підвищила б безпеку в балтійському регіоні.

Естонська розвідка повідомила про зростання небезпеки воєнного тиску Росії на країни Балтії та ризиків у сфері безпеки для цих країн у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Про це йдеться у щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, опублікованій 8 лютого.

Зазначається, що військовий напад Росії на Естонію 2023 року є малоймовірним. Усе тому, що дислоковані раніше поблизу естонського кордону підрозділи російської армії на сьогодні воюють на території України.

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"Водночас зовнішньополітичні амбіції Росії, зумовлені войовничістю Кремля та імперіалізмом, значно збільшили загрозу безпеці. Якби Росія досягла дипломатичного або воєнного успіху в Україні, це збільшило б ризик політичного й військового тиску Кремля на країни Балтії в середині 2020-х років", – йдеться в доповіді естонської розвідки.

Там попередили, що безпекову ситуацію в Балтійському регіоні цього року можуть ще більше загострити російські плани щодо проведення масштабних військових навчань біля західних кордонів РФ на два роки раніше від запланованого часу.

У розвідці наголосили, що Росія вважає країни Балтії найуразливішою частиною НАТО. Тож балтійські країни стануть центром військового тиску в разі конфлікту між Москвою та Альянсом. Очікується, що саме з цієї причини РФ, найімовірніше, віддасть пріоритет відновленню свого послабленого у війні в Україні військового потенціалу безпосередньо біля кордону з Естонією.

"Кількісне відновлення можливостей цих частин займе до чотирьох років. Із погляду балтійських держав, у Росії ще достатньо сил, щоб чинити серйозний воєнний тиск у нашому регіоні", – зазначили в естонській розвідці.

У доповіді також вказано, що Естонії важливо показати свою військову готовність НАТО, щоб відбити в Москви спокусу перевірити гарантії безпеки Альянсу.

"Імовірність воєнного конфлікту між НАТО та Росією зросла б, якби Росія досягла своїх стратегічних цілей в Україні. Отже, перемога України у війні проти Росії також підвищить безпеку в регіоні", – вважають у розвідці.

Нагадаємо, у грудні 2022 року віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив: "Якщо ми не зупинимо Росію, у нас є 100% гарантія, що воєн буде більше". За словами Яблонського, у "російському списку цілей" перебувають Польща та країни Балтії.

Тоді ж видання The Guardian інформувало, що пов’язане з Кремлем неонацистське воєнізоване угруповання "Русич" закликало своїх членів надати розвіддані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

На думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, президент РФ Володимир Путін розглядав вторгнення до України лише як підготовку до війни з НАТО. Наступними цілями могли стати країни Балтії.

Новини ТСН 19:30 за 8 лютого 2023 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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