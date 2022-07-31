 Воєнні злочини не можуть бути безкарними: Франція шокована звірствами в Оленівці

Франція нажахана у зв’язку з повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених у колонії в Оленівці.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Франції, - пише Укрінформ.

“Якщо ця інформація підтвердиться, то винуватці та всі особи, відповідальні за такі злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії”, - йдеться в повідомленні французького дипломатичного відомства.

Оскільки воєнні злочини не можуть бути безкарними, то Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські війські, здебільшого "азовці".

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