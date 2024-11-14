Воєнний злочинець вигукнув останнє слово в суді, випив отруту та помер у прямому ефірі – фото

Воєнний злочинець виголосив декілька моторошних останніх слів перед тим, як випити отруту в суді і накласти на себе руки.

Його історію пригадало видання LADbible.

29 листопада 2017 року в залі суду Організації Об'єднаних Націй (ООН), де відбувалося слухання апеляції на 20-річний термін ув'язнення Слободана Праляка, він скоїв самогубство.

Екскомандувач сил боснійських хорватів був ув'язнений за воєнні злочини після того, як 2013 року його визнали винним у злочинах проти людяності. Однак апеляційний суддя не збирався бути поблажливим до нього. Після того, як суддя підтвердив довгий і суворий вирок 72-річному чоловікові, він наклав на себе руки просто на очах у присутніх і перед камерами.

На кадрах видно, який він мав вигляд за мить до того, як вимовив свої останні слова, коли він скручував у руках пляшку. Праляк продовжив стверджувати, що він невинний, а потім випив з маленької пляшечки, що містила ціаністий калій, перед тим, як знепритомніти.

Слободан Праляк / Фото: Getty Images

Як повідомляє ВВС, колишній командувач військовими силами боснійських хорватів кричав, щоб усі чули: "Слободан Праляк не є військовим злочинцем. Я відкидаю рішення суду".

Потім він закинув голову назад і швидко випив рідину. Все це транслювалося в прямому ефірі з сайту суду, і будь-хто міг стати свідком того, як він знепритомнів. Через дві години Праляк помер у нідерландській лікарні, але залишилося одне запитання: Як йому вдалося пронести пляшку до будівлі суду. Насправді цього ніхто не знає.

2018 року нідерландська прокуратура завершила розслідування самогубства Праляка після того, як було розпочато розслідування того, як воєнний злочинець зміг пронести пляшку до зали суду ООН.

Прокуратура Гааги у своїй заяві зробила висновок, що не змогла з'ясувати, "яким чином і в який момент часу пан Праляк отримав ціанід калію, який він використав".

Відеозаписи з камер спостереження в суді також ні до чого не привели після того, як поліція і прокуратура переглянули їх і допитали свідків. Вони також обшукали його осередок в ООН і встановили, що в його спробі покінчити життя самогубством не було скоєно жодних кримінальних злочинів.

Слободан Праляк / Фото: Getty Images

Згідно з повідомленнями, Праляк залишив власноруч написаного "прощального листа" своїй родині, який був залишений у його камері в слідчому ізоляторі ООН, де він перебував протягом багатьох років, поки чекав на результати розгляду його військових злочинів у Боснії в 1992-1995 роках. Кажуть, що він був написаний за два роки до того, як наклав на себе руки.

У листі він повідомив свою дружину та названих дітей, що не хоче похорону, але бажає, щоб його прах був розвіяний над кладовищем у хорватській столиці Загребі. Прокурори повідомили, що він написав, "що вже давно вирішив покінчити з життям, якщо його визнають винним".

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