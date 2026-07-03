"Война проіграна": прихильник Путіна закотив істерику і заговорив про капітуляцію Росії

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Росії дедалі частіше лунають панічні заяви щодо війни проти України. Невдоволені політикою «фюрера» Володимира Путіна навіть його прихильники-пропагандисти. Колишній ув’язнений та учасник підрозділу «Шторм Z» Данило Туленков влаштував справжню істерику.

Про це свідчить його допис у Telegram-каналі.

Він нервово заявив, мовляв, Росія вже «проіграла войну» — «так бивает», а тому тепер має обирати між капітуляцією та катастрофою. Москва, наголошує він, ще має шанс капітулювати на «чєловєчєскіх условіях». Водночас, визнає Туленков, за це доведеться розплачуватися майбутнім поколінням росіян.

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Він заявив, що подальше затягування війни лише погіршить становище країни. Мовляв, зараз «нада спасать страну, нада спасать людєй», а тому закликає «не ви**буватися», бо згодом «условія будуть хуже».

На думку окупанта, Росія вже втратила можливість уникнути ганьби, бо «ілюзорно» обрала не «позор», а продовження війни. Саме тому, нервово констатував він, країні-агресорці доведеться якось виживати.

Нагадаємо, російський блогер із Воронезької області Олександр Лунін пригрозив Кремлю повстанням. Він різко розкритикував ситуацію в російській армії та навіть пригрозив, що військові можуть спрямувати зброю проти влади, а також пригрозив, що на Росію начебто чекатимуть серйозні наслідки.

Вже згодом його затримали через різкі висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна. Про затримання повідомив адміністратор ресурсу, який підтримує зв’язок із родиною Луніна. Він зазначив, що колишній військовий наразі «живий і здоровий». Суд призначив блогеру адміністративний арешт на 11 діб.

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Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 230 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

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